Clizia Incorvaia, l’ex Sarcina tuona: “Mi ha fatto più male della droga”

Di recente Francesco Sarcina ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo ‘Nel Mezzo‘. L’artista parla, tra le altre cose, anche della storia d’amore finita con Clizia Incorvaia. L’influencer è stata ospite nel salotto domenicale di Barbara d’Urso insieme al compagno Paolo Ciavarro e ha ammesso di non avere letto nulla. La conduttrice a Live – Non è la d’Urso le ha mostrato degli estratti del libro di Sarcina, in particolare un passaggio dove racconta la sua versione dei fatti a proposito del presunto tradimento con Scamarcio. Quei momenti di crisi dopo la fine del matrimonio con l’artista, sono stati definiti da Clizia come una sofferenza immensa. La donna ha ammesso di aver sofferto tanto, ma di non averlo mai tradito con l’attore. Intervistato dal settimanale Chi Sarcina ha preferito assumersi la colpa per il suo matrimonio fallito, affermando che aveva molti indizi a disposizione per capire dove stava andando a finire la sua relazione con la Incorvaia:

“L’amore mi ha fatto più male della droga”

Il cantante de Le Vibrazioni ha spiegato di sentirsi libero ad oggi, ma che il tradimento l’ha ferito molto, avendo perso sia la moglie che l’amico fraterno. Francesco, durante l’intervista alla rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato di non essere mai stato un vero e proprio principe azzurro. Una volta uscito dal tunnel delle sue dipendenze è stata l’ex moglie Clizia ad aiutarlo. Proprio grazie alla lucidità ritrovata, però, ha iniziato ad avere sospetti che c’era qualcosa che non quadrava con lei. Si convinse che l’attuale fidanzata di Ciavarro Junior fosse più interessata alla popolarità, motivo per cui ha raccontato che si offese perché non venne ringraziata durante un concerto:

“Sono rimasto sotto choc perchè pensavo che fosse una cosa intima fra noi”

Clizia Incorvaia ammette il bacio con Scamarcio ma nessun tradimento a Francesco Sarcina

Domenica scorsa, 21 febbraio 2021, Clizia Incorvaia ha ammesso a Live – Non è la d’Urso che con Riccardo Scamarcio ci fu soltanto un bacio. Ha liquidato come fantasiosa la versione dei fatti raccontata dal suo ex marito Francesco Sarcina, sostenendo che nel suo libro ci sarebbero spunti reali ma poi sviluppati in qualcosa di astratto.

All’epoca l’influencer subì una gogna mediatica. Veniva additata come una poco di buono solo per un momento di debolezza. Sul suo matrimonio finito non ha mai fatto alcun annuncio, ma ha solo risposto perché le persone la insultavano in strada.