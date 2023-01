Le foto di Clizia Incorvaia e la figlia Nina sono rare da vedere sui social, ma ci sono. Nei giorni scorsi per esempio Clizia ha creato un post interamente dedicato alla figlia maggiore, nata dalla storia d’amore con Francesco Sarcina. Mamma e figlia hanno partecipato a una sfilata di moda di una collezione per bambini, la moda infatti è qualcosa che accomuna le due. Una passione che Clizia condivide con sua figlia e lei è felicissima di questo.

Il tempo trascorso insieme è stato davvero speciale, per questo Clizia ha scritto nella didascalia che è stato “bello condividere momenti solo nostri”. Anche la bimba sembra molto felice negli scatti, sebbene il suo volto non sia pienamente visibile. La figlia di Clizia Incorvaia appare a metà nelle foto, oppure è girata di spalle. Qualcuno ha notato questo dettaglio e sebbene Clizia abbia già spiegato in passato il motivo per cui accade c’è stato chi ha insistito con le domande.

Per esempio nei commenti qualcuno ha scritto: “Gioia mia sempre girata..”. Al commento ha risposto un’altra utente che ha subito spiegato perché Nina, figlia di Clizia Incorvaia, non compare nelle foto. Il motivo è presto detto: è una scelta fatta di comune accordo col padre della bimba, Sarcina. Chi ha fatto l’osservazione iniziale ha spiegato che in realtà non voleva essere una critica ma un pensiero alla bimba che è costretta a girarsi per le foto.

Evidentemente c’è stato chi ha scritto in privato a Clizia, per fare domande e muovere critiche. Così lei ha parlato tra le storie e ha parlato della bellissima esperienza condivisa con la figlia. Hanno in comune la passione per la moda, la bimba era così felice che ha voluto scegliere da sola l’outfit. “Tengo a precisare una cosa che adesso mi sta infastidendo parecchio”, ha detto a un tratto Clizia. Si riferiva alle domande e alle critiche che riceve sui figli: Gabriele viene mostrato in foto, Nina no.

C’è chi le dice persino che forse Nina potrebbe essere gelosa del fratellino, figlio di Paolo Ciavarro. Che potrebbe vivere male il fatto che suo fratello sia mostrato per intero nelle foto e lei no. Clizia Incorvaia ha sbottato: “Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele”. Non esclude che tra qualche anno lei e Paolo decideranno di non mostrare più neanche Gabriele.