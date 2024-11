Clizia Incorvaia irriconoscibile. Web nota un dettaglio preoccupante

Come Dorian Gray anche i nostri vip sembrano ringiovanire miracolosamente. Così succede che nei video postati sui social i volti diventano lisci e freschi. Ieri sera, per esempio, Clizia Incorvaia ha postato delle storie su Instagram. Non che questa sia una novità per lei. La vera sorpresa sta nell’aspetto che Clizia aveva in queste storie. La ragazza infatti sembra essere ringiovanita di almeno vent’anni. A dir la verità sembra persino più giovane della sorella minore Micol Incorvaia. Potremmo pensare ad un miracolo ma invece c’è sotto lo zampino di un buon chirurgo estetico e l’utilizzo smodato dei filtri. Sì perché non esiste solo l’intervento reale sull’estetica ma anche quello digitale. Certamente meno costoso e più immediato.

Il web si è subito scandalizzato nel vedere questi video. Il motivo? Presto detto! Si tratta di sublimare la realtà in maniera sbagliata. Chi segue i loro video sono ragazze spesso molto giovani. Il fatto di assistere ad una continua ossessione per il ringiovanimento e per l’estetica in generale non fa bene. Chi le segue può pensare seriamente che i canoni estetici proposti siano quelli giusti. E che l’intervento estetico sia quindi necessario. Per altro oggi giorno subire un intervento estetico non è più qualcosa riservato solo ai ricchi. Le scontistiche proposte dai vari centri estetici, compresi quelli di Giacomo Urtis, rendono queste operazioni accessibili a chiunque. E infatti assistiamo a tantissime giovani donne che ricorrono con ossessione alla chirurgia estetica. Parliamo di corpi ancora in fase di crescita e sviluppo. Insomma una follia!

Clizia Incorvaia e le altre: l’abuso di filtri estetici non aiuta

Ed è proprio qui che le influencer dovrebbero fare la differenza. Hanno una bella responsabilità e non se ne rendono conto. Potrebbero costituire un valore aggiunto nell’educazione sociale e invece sfornano visi gonfi e rifatti. I video postati ieri dalla Incorvaia mostrano una realtà fittizia. Un occhio più adulto se ne accorge facilmente ma una ragazza giovane potrebbe non farlo. Ma Clizia Incorvaia fa parte di una lista lunghissima di vip che sublimano la realtà. Non è l’unica e non sarà l’ultima. Gridare allo scandalo perché diventa irriconoscibile non basta. Andrebbe fatto presente che queste “apparizioni” possono condizionare la mente delle più giovani followers.

E poi, aggiungiamo noi, sia l’Incorvaia che le altre non hanno necessità di mostrarsi attraverso un volto irreale. Sono tutte bellissime e potrebbero mostrare i propri difetti senza alcuna vergogna. Anzi. Probabilmente chiunque abbia il coraggio di farlo, senza scopo di lucro, risulterà vincente. Sia a livello personale che a livello commerciale. Guardate Pamela Andreson. La diva oltreoceano ormai ha fatto un business sulla sua nuova vita “senza trucco”. E adesso la troviamo su tutte le principali copertine e pubblicità.