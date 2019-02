Clizia Fornasier e Attilio Fontana: è nato il secondo figlio della coppia

View this post on Instagram

..Mercuzio Come faccio a spiegartelo ? Come faccio a spiegarti che quando arriva la vita c’è un pianoforte che suona una melodia nuova ed eterna insieme Che le immagini dal vetro scorrono più dense Che un albero sopravvissuto sulla Prenestina ti commuove Insieme al verde dell’erba che scorre su una curva mentre ti raggiungo Che anche un edificio decadente sembra recitare la stessa poesia e così in coro tutto quel pezzo di città Le foglie sono violini che il vento solletica piano e quello che chiamiamo Cuore si inonda di un bene tiepido e infinito che lascia muti le parole agli occhi Come faccio a spiegare che ci si sa Io e te Che ci si riconosce Come faccio a spiegare che sento il suono della tua anima già mentre ci guardiamo Così , già alla prima volta Come si fa a spiegare quando arriva la vita ? Forse hai ragione tu Non si spiega Si guarda e basta ammutoliti di gioia Benvenuto piccolo. Il Quattroduezerodiciannove Tuo papà . Graziemammaleonessa @cliziafornasier 💙❤️💚❣️ #benvenuto #mercuzio #vita #fofour #love #family #dad