Clementino ha una nuova fidanzata: ‘Tu’, le prime foto sui social

Attualmente giudice a The Voice Senior, Clementino è un rapper affermato molto amato dal pubblico italiano che non perde occasione di seguirlo e sostenerlo. Sui social vanta di un milione e mezzo di followers, gli stessi che oggi hanno scoperto un’importante novità nella sua vita: l’artista si è fidanzato. A tal proposito sono state pubblicate le prime foto insieme alla sua nuova compagna che sono diventate virali in pochi minuti. Ma cosa sappiamo di questa storia d’amore?

La nuova fidanzata di Clementino

Il post appena pubblicato da Clementino ha lasciato tutti a bocca aperta. Le prime foto insieme alla nuova fidanzata hanno sorpreso milioni di fans che da tempo non vedevano l’ora di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata del rapper. Sull’identità della nuova fiamma non vi sono notizie, dagli scatti sembra molto giovane ma l’artista avrebbe preferito non taggarla.

Le prime foto insieme a lei

Mentre i fans si chiedono chi sia, intanto, Clementino e la sua fidanzata si godono qualche giorno in Oriente. I due, infatti, stanno facendo un viaggio insieme in Giappone e sui social hanno condiviso le prime foto. E c’è di più, il rapper ha dedicato anche un messaggio d’amore alla sua nuova fiamma che ha fatto emozionare tutti: “YOU. Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata Tu. Ora finalmente è Tutto Fantastico. Baby ti porto in Oriente”.

Clementino, dalla carriera all’amore

Classe 1982, Clementino è uno dei rapper più affermati del panorama italiano. Di origine napoletana, ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 14 anni. Lo slancio verso la fama, però, è arrivato tra il 2004 e il 2006, quando ha firmato il suo primo contratto. Ma la musica non è tutto nella sua vita, l’artista non ha mai perso occasione di mettersi in gioco ed ha sperimentato anche la carriera da attore e personaggio televisivo. Ha partecipato, infatti, a film come All Night Long e Zeta: Una storia hip hop. Oggi è uno dei giudici The Voice Senior.

Nonostante la sua fama e notorietà, Clementino ha sempre cercato di mantenere un certo velo di mistero sulla sua vita privata e ancora adesso tenta di preservare una certa privacy al riguardo. Ha avuto molte storie d’amore, l’ultima quella con Martina DiFonte, iniziata nel 2021 e terminata nel 2023.

E’ un inguaribile romantico, lo ha fatto capire lui stesso in una delle interviste rilasciate in tv qualche tempo fa quando aveva rivelato di essere ancora single e di voler cercare l’anima gemella. Per lui ciò che conta è essere innamorato, di chi non ha importanza. Basta che il rapporto si basi sulla sincerità, il rispetto e la pazienza.

Che la sua nuova fidanzata sia quella giusta? Per adesso sembra che i due siano molto felici, sarà il tempo poi a rivelare la vera essenza del loro amore.