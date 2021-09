Clementino parla del periodo più buio della sua vita e di Maradona

In attesa di riprendere il ruolo di giudice a The Voice Senior su Rai Uno, Clementino si è raccontato in una lunga intervista a Buoni o Cattivi, il nuovo programma di Italia Uno condotto da Veronica Gentili. Intervista che andrà in onda martedì 21 settembre in prima serata. Puntata dedicata a Napoli e più in generale alla Campania.

Clementino – vero nome Clemente Maccaro – ha parlato della sua infanzia difficile, trascorsa a Nola. Il 38enne ha vissuto alcune esperienze forti nella sua vita, come quella in alcune comunità di recupero. Il cantante ha ammesso che da ragazzino ha fatto diverse stupidaggini seppur leggere.

Clementino ha spiegato di essere cresciuto con la fama di voler diventare per forza qualcuno e ha trovato nell’arte quello che ha definito il suo habitat naturale. L’artista ha dichiarato:

“Io abito nel triangolo della morte, Nola è al centro tra la provincia di Caserta, Acerra e Secondigliano, e ho visto gente morire di cancro per chissà quali rifiuti speciali sono stati sepolti lì”

Il periodo più buio di Clementino

Clementino, classe 1982, ha raccontato poi il periodo più buio della sua vita, quello legato al suo trasferimento a Roma per lavorare nel mondo della musica. Nella Capitale ha cominciato a provare tutte le droghe esistenti:

“Mi sono reso conto di essere arrivato al fondo quando non mi sono presentato alla presentazione del mio album. C’erano tutti i giornalisti per la conferenza stampa e io ho fatto avvisare da un mio amico che non sarei andato. Il giorno dopo è arrivato il pentimento. Quando diventi famoso, pensi di essere intoccabile e di poter fare tutto ma devi utilizzare le passioni per superare gli ostacoli. La cosa più cattiva che ho fatto è rovinare me stesso”

L’incontro tra Clementino e Maradona

Grazie alla sua carriera nel mondo della musica Clementino ha avuto anche il piacere di conoscere Diego Armando Maradona, un vero e proprio mito per tutti i campani e per gli appassionati di calcio. “Quando mi ha rivisto, dopo un breve incontro avvenuto anni prima, mi ha detto «ma dove eri finito?», dimostrandomi che si ricordava di me”, ha fatto sapere Clementino.

Clementino ha ritrovato l’amore

Da qualche tempo Clementino ha ritrovato l’amore: oggi il musicista è felice accanto a Martina Difonte. I due sono usciti ufficialmente allo scoperto condividendo su Instagram scatti romantici di coppia. Martina è una cantante e attrice pugliese.

Come rivela Fanpage, la Difonte ha lavorato molto a teatro, in spettacoli come “Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”. Al cinema, invece, ha recitato di recente nel film “La Grande Guerra del Salento” di Marco Pollini, ma anche ne “Le Isole Dalle Acque Verdi” di Gigi Giuffrida; “Tommaso” di Abel Ferrara; “D’improvviso” di Marco Frosini.

Nel suo curriculum pure la partecipazione ad alcuni spot pubblicitari e alla serie web “L’amore” di Andrea De Rosa e Giuliano Chiarello.