Clemente Russo vittima de Le Iene: la figlia lo turba VIDEO

Clemente Russo scherzo Le Iene: il pugile turbato, complici la moglie Laura e una delle figlie

Clemente Russo, il pugile è caduto vittima de Le Iene in uno degli ormai famosi scherzi del programma più irriverente di Italia 1. Dopo Tina Cipollari, Giovanni Mucciaccia e Paola Di Benedetto, la trasmissione ha preso di mira anche il pugile Clemente Russo, complici la moglie Laura e una delle figlie, la piccola Rosi. Nel video, Rosi ha aiutato la redazione a trarre in inganno il papà. Dopo aver preso una medicina, la figlia di Russo è diventata una secchiona, un piccolo genio. Situazione che ha imbarazzato e in un certo senso turbato il papà. Una scena, nello specifico, ha lasciato a bocca aperta Clemente. Nello studio di un medico, la figlia rispondeva in modo corretto ad ogni domanda, tra cui la data della scoperta dell’America. Cose che ovviamente una bambina così piccola ancora non conosce e per questo ha preoccupato il pugile.

Le Iene: Clemente Russo scherzo, la reazione del pugile

Dobbiamo dire che Rosi è stata davvero brava. La bambina si è lasciata trasportare dalla redazione e grazie a lei lo scherzo è andato benissimo. La reazione di Clemente Russo è stata pacata e simpatica. Ha accettato lo scherzo ed è anche apparso nello studio del programma. Accanto ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, il pugile ha detto: “Mi hanno messo in mezzo, moglie e figlia!“.

Clemente Russo arriva nello studio de Le Iene: il pugile scherza con Savino e Marcuzzi

“La bambina ha 10 anni ed è stata bravissima. Da Oscar, è un’attrice nata!“, ha detto Alessia Marcuzzi al pubblico riferendosi alla figlia di Russo, protagonista indiscussa dello scherzo al papà. Nel frattempo, Clemente ha scherzato con Nicola Savino, creando un siparietto davvero divertente.