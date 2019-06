Claudio Sona chiude il suo locale, la decisione che spiazza: “Impossibile dimenticarsi”

Le ultime news su Claudio Sona: un nuovo inizio per l’ex tronista di Uomini e Donne

Non tutto dura per sempre, e Claudio Sona lo sa bene visto che ha dovuto prendere una decisione molto importante per la sua vita che corrisponde proprio a un addio. No, non stiamo parlando di frequentazioni o storie d’amore – anche perché da quel punto di vista tutto sembra tacere – ma della sua attività lavorativa; tutti abbiamo conosciuto Claudio anche come un ragazzo che ha fatto il possibile per raggiungere presto la sua indipendenza, e che grazie ai suoi genitori è stato in grado di aprire un bellissimo locale, l’Urban Cafè, a Verona che ha rappresentato per molti un punto di riferimento per la movida: ebbene, non sappiamo quale sia il motivo ma Claudio ha deciso di chiudere definitivamente l’attività e di iniziare una nuova vita; la decisione era stata preannunciata qualche giorno fa ma ieri è arrivata la conferma con tanto di post e storie su Instagram.

Claudio Sona, il lungo messaggio su Instagram sulla chiusura dell’Urban Cafè

“9 anni passati assieme – esordisce così l’ex di Mario Serpa, suo corteggiatore assieme a Francesco Zecchini a Uomini e Donne gay –. Grazie per le soddisfazioni, grazie per avermi insegnato tanto, fatto crescere lavorativamente e umanamente. Grazie per avermi fatto conoscere persone meravigliose. Grazie per non avermi deluso mai, grazie perché questi 9 anni mi hanno riempito il cuore. La mia prima creatura – ha poi aggiunto Claudio in una storia pubblicata subito dopo –, la mia prima vittoria. Ti porterò sempre nel cuore perché sarà impossibile staccarsi e dimenticarsi di te. Urban Cafè”. Dev’essere stato difficile per Claudio prendere una decisione del genere ma se dopo nove anni di intensa e fruttuosa attività ha voluto chiudere avrà avuto i suoi buoni motivi.

Quali nuovi progetti per Claudio Sona?

Non sappiamo quali siano i progetti dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo la chiusura dell’Urban Cafè ma siamo convinti che ce ne parlerà perché Claudio è senza dubbio riservato ma è anche vero che non ha mai mancato di aggiornare i fan sui cambiamenti più importanti della sua vita; ovviamente noi non appena ne sapremo di più ve ne metteremo a conoscenza. Intanto non ci resta che augurare a Sona tanta buona fortuna per i nuovi progetti!