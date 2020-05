Claudio Lippi dimagrito: 20 chili in meno grazie alla moglie Kerima

Claudio Lippi è dimagrito: dieta? Come è riuscito a perdere ben 20 chili

Prima dell’emergenza Coronavirus, quando La prova del cuoco andava ancora in onda, ai più non è sfuggita la nuova forma fisica di Claudio Lippi. A 74 anni il noto conduttore ha sfoggiato un fisico più asciutto e longilineo. In molti hanno addirittura pensato al peggio ma è stato il diretto interessato a chiarire che è in ottima salute e ha semplicemente deciso di “rimettersi in riga”. Claudio ne ha parlato a lungo con i follower su Instagram, dove è molto seguito, ma pure in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità. Lippi – che ha perso oltre 20 chili in due anni -ha rivelato il suo “segreto di bellezza” e l’importanza della moglie Kerima, che l’ha spronato a non mollare.

Il segreto della nuova forma fisica di Claudio Lippi

“Nessuna dieta. Sono dimagrito grazie alle attenzioni di mia moglie. Mi ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo: fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra, o meglio, ho ridotto di parecchio questi alimenti. Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte”, ha spiegato Claudio Lippi, che dal 2001 convive con ben quattro bypass nel cuore. “Grazie ai bypass che mi hanno ridato la vita e il senso della vita, grazie a mia moglie che mi ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima, grazie a Federica e a Maya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo”, ha aggiunto il presentatore.

Kerima: chi è la seconda moglie di Claudio Lippi

Claudio Lippi è sposato con Kerima dal 1989: il loro matrimonio non è stato però sempre rose e fiori. Per un lungo periodo si sono infatti separati per poi riconciliarsi. La coppia ha una figlia, Federica, di 31 anni che li ha resi nonni della piccola Mya. Lippi ha anche un’altra figlia, Lenni, di 45 anni, frutto delle prime nozze con Claudia.