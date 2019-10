Claudio Cecchetto: malore durante l’evento di Benji e Fede

Claudio Cecchetto si è sentito male durante un evento di Benji & Fede

Malore improvviso per Claudio Cecchetto. Il noto produttore musicale si è sentito male oggi giovedì 17 ottobre a Milano, durante la presentazione del nuovo album di Benji & Fede. Come racconta Il Messaggero, Cecchetto è stato portato via dall’hotel Nhow di Milano, dove si è tenuto l’evento, in ambulanza. Il giorno prima si sono tenuti i funerali della madre di Claudio ed è probabile che per il 67enne non sia stato facile ritornare alla vita di tutti i giorni. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del produttore. Tutto tace: non c’è stata alcuna nota stampa dal suo entourage né alcun commento sui social network, e in particolar su Instagram, dove Cecchetto è sempre molto attivo.