Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni: l’annuncio

Perché Claudio Brachino ha lasciato Mediaset: il comunicato stampa

Notizia inaspettata: Claudio Brachino ha deciso di lasciare Mediaset. Dopo 32 anni il conduttore e giornalista ha detto addio all’azienda del Biscione. A renderlo noto un comunicato divulgato dalla stessa Mediaset, che ha ringraziato Brachino per il lavoro svolto fino ad oggi. La collaborazione si è ufficialmente interrotta il 31 marzo e la separazione è avvenuta in maniera consensuale. Mediaset ha detto grazie a Claudio per il lavoro svolto in tanti anni con passione e determinazione. In più ha fatto al 60enne gli auguri per il suo futuro e per i nuovi successi professionali. Al momento nessuna dichiarazione è arrivata dal diretto interessato.

La lunga carriera di Claudio Brachino a Mediaset

Entrato a Finivest nel 1988, Claudio Brachino è stato vicedirettore e conduttore di Studio Aperto, il tg di Italia Uno, direttore della testata giornalistica Video News e di Sport Mediaset. È stato responsabile di diversi programmi informativi: Top Secret, Mattino 5, Tiki Taka, Quarta Repubblica.

Brachino ha lavorato con la d’Urso e con la Panicucci

Nella sua lunga carriera Claudio Brachino ha affiancato prima Barbara d’Urso e poi Federica Panicucci alla conduzione di Mattino 5. Ha inoltre presentato i già citati Studio Aperto, Top Secret e Domenica Cinque.