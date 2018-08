Claudio Baglioni: la vacanza prima del Festival di Sanremo

Claudio Baglioni a Lampedusa in catamarano prima di Sanremo

Claudio Baglioni è pronto a partire con la nuova edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno il cantautore sarà infatti il direttore artistico per il secondo anno consecutivo. Nel frattempo però si gode le vacanze estive a bordo di un catamarano a Lampedusa, in provincia di Agrigento. Come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Gente, Claudio Baglioni è insieme alla sua compagna Rossella. Il cantautore prende il sole e si tuffa in acqua con la maschera per esplorare i fondali. Una vacanza all’insegna del relax prima di prendere in mano gli impegni della prossima stagione.

Claudio Baglioni: il Festival di Sanremo e gli altri impegni

Il Festival di Sanremo è solo uno tra i più importanti impegni che vede protagonista il cantautore Claudio Baglioni. Nella prossima stagione, infatti, non sarà impegnato a fare solo il direttore artistico. Claudio Baglioni festeggerà i suoi cinquant’anni di carriera e lo farà con un nuovo tour nei palazzetti. A settembre il concerto all’Arena di Verona, che sarà trasmesso in tv il 15, su Rai 1. Poi il cantautore sarà impegnato a girare tutta l’Italia già a partire dal mese di ottobre, prima di salire sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo: le novità della prossima edizione con Claudio Baglioni

La prossima edizione del Festival di Sanremo sarà ricca di novità. Non ci saranno più le due categorie Big e Giovani. I nuovi talenti verranno selezionati attraverso Sanremo Giovani e due di loro saranno in gara nell’unica categoria sul palco dell’Ariston.