Claudio Amendola parla della malattia della moglie Francesca Neri

Claudio Amendola è tornato a Verissimo per parlare della sua vita privata e professionale. Tra un aneddoto sul set e un ricordo del famoso padre, il doppiatore Ferruccio Amendola, l’interprete romano ha svelato un retroscena sulla moglie Francesca Neri. Claudio ha confidato che la collega, sposata nel 2010, non sta attraversando un momento facile. Da anni la Neri combatte contro una malattia che ha rivoluzionato la sua vita privata e professionale.

A Silvia Toffanin Claudio Amendola, commosso, ha confessato:

“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso”

Non è la prima volta che si parla della malattia di Francesca Neri: una sindrome, mai pubblicamente specificata, di cui l’attrice e produttrice fa i conti ormai dal 2015. Una malattia che ha spinto la Neri, classe 1968, a rallentare con i suoi impegni di lavoro e con le apparizioni pubbliche, sia da sola sia in compagnia del marito e collega Claudio Amendola.

Claudio Amendola a Verissimo ha chiarito che non è stato difficile stare accanto a Francesco Neri nei suoi momenti più bui. “È stato mio compito”, ha puntualizzato il giurato del nuovo programma di Canale 5 Star in the star. Amendola ha poi fatto sapere che la relazione con la Neri è migliorata giorno dopo giorno col tempo. Tante cose sono state eliminate, come ad esempio la gelosia, che oggi non ha più senso di esistere.

“Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari ad accettare i difetti col tempo”

La storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme dal 1998. Nel 1999 è nato Rocco, il figlio della coppia. Il matrimonio è stato celebrato a New York, in gran segreto, nel 2010. Per Amendola si è trattato delle seconde nozze: dal 1983 al 1997 è stato sposato con Marina Grande. Da questo rapporto sono nate le figlie più grandi dell’attore: Giulia e Alessia.

La prima è una cantante e attrice mentre la seconda è un’affermata doppiatrice. Alessia ha reso il padre Claudio nonno di due nipoti. Amendola senior ha ammesso a Silvia Toffanin che non sempre gli va di fare il nonno e che oggi, all’età di 58 anni, preferisce ancora prendersi del tempo per se stesso giocando a golf o restando sul divano senza fare nulla.