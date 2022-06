Claudio Amendola conduttore di Amore Criminale: scelto un uomo, perché

Il programma in onda su Rai Tre racconta storie d’amore terminati con un femminicidio: dopo tante conduttrici, per la prima volta un uomo

Claudio Amendola condurrà la nuova edizione di Amore Criminale su Rai Tre? Una scelta ben precisa quella di affidare questo programma a un volto maschile: è la prima volta che succede. Amore Criminale è stato confermato per una nuova stagione e tornerà nel prossimo autunno sulla terza rete Rai. Con lui torneranno anche i racconti sulle storie d’amore terminate con la morte della donna. Si parla di femminicidi, di violenza sulle donne e fino a questo momento alla conduzione sono state scelte sempre conduttrici donne. Forse pensando che avrebbe avvicinato di più il pubblico, o magari pensando che una donna potrebbe capire meglio questa tematica.

Può essere vero fino a un certo punto, in realtà il messaggio più forte però è un altro: scegliere un uomo per condannare questo problema sociale. Così si sono resi conto in Rai che forse era sbagliato puntare sempre sulle conduttrici. Ce ne sono state tante nelle passate edizioni: Barbara De Rossi, Asia Argento, Luisa Ranieri, Camila Raznovich e Veronica Pivetti. Tutte donne. Come è nata l’idea di scegliere stavolta un conduttore uomo?

Come rivelato nell’anteprima di Tv Blog tutto sarebbe partito da una conferenza stampa tenutasi per la presentazione di un provvedimento del governo per contrastare la violenza sulle donne. Era il 3 dicembre scorso e sul palco a discutere di questo provvedimento c’erano solo le ministre donne del governo Draghi. Lì si è accesa la lampadina in casa Rai: non sarebbe stato meglio avere anche ministri uomini a parlare di violenza nei confronti delle donne? La risposta è sì, così hanno pensato di scegliere un nuovo conduttore uomo per Amore Criminale.

I nomi in ballo pare fossero due: Francesco Montanari e Claudio Amendola. Entrambi attori, ma pare abbiano preferito puntare sul calibro e sullo spessore del meno giovane dei due. Claudio Amendola avrebbe già accettato di condurre Amore Criminale, pare infatti abbia risposto con entusiasmo alla proposta. Sarebbero già in corso le trattative economiche. La partenza di Amore Criminale è fissata al 20 ottobre 2022, ma stavolta in prima serata il giovedì, sempre su Rai Tre.