Claudia Gerini single: “Ora va bene così!” Il Principe? Silenzio

Claudia Gerini, la vita da single: “La libertà ha sempre il suo fascino”. Nessuna parola sul Principe Alessandro su cui si era acceso il gossip poco meno di un mese fa

Claudia Gerini e il vantaggio di essere single. L’attrice, intervenuta ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora, ha raccontato come sta vivendo questo periodo della sua vita in ‘solitaria’: “La libertà ha sempre il suo fascino. A volte stare soli è un’occasione, io poi ho avuto due bambine da relazioni con due mariti diversi e ora mi godo un po’ di questo momento di libertà, che però non vuol dire solitudine“. Dunque, trova smentita la voce che la voleva innamorata e già impegnata con il principe Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V. Il gossip era impazzato circa un mese fa dopo che il settimanale Diva e Donna aveva immortalato i due a scambiarsi gesti affettuosi.

“Una relazione presuppone delle responsabilità reciproche”

“Una relazione presuppone delle responsabilità reciproche. A me piace vivere delle storie d’amore, ma ora mi occupo delle mie figlie e mi va bene così“, ha aggiunto la Gerini a Rai Radio2. E il lavoro? Ora sarà impegnata a girare il film Hammamet, pellicola che vedrà Pierfrancesco Favino mimetizzarsi nel ruolo di Bettino Craxi. “Sarò una donna che gli è stata vicino, un’amante che rappresenta la femminilità”, ha raccontato. I conduttori incalzano: “Si potrebbe pensare a Sandra Milo?”. “Non credo, il personaggio non è meglio specificato. Il regista Gianni Amelio non ha voluto restituire questi aspetti”, ha chiosato Claudia.

Nessun principe per Claudia Gerini: l’attenzione è tutta per le sue figlie

Claudia Gerini è dunque tutta sola e soletta. L’ultimo gossip sul principe non ha trovato terra fertile. L’attrice, oggi, si dedica soltanto alle sue due bimbe, la prima avuta dall’ex marito Alessandro, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, l’altra da Federico Zampaglione a cui è stata legata dal 2005 al 2016. Claudia ha poi vissuto una love story con Andrea Preti, naufragata una anno fa. A chiudere la relazione è stata l’attrice stessa.