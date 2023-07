Claudia Gerini, è amore con l’ex marito di Nathaly Caldonazzo

Claudia Gerini è nuovamente innamorata. Ebbene si, pare proprio che la celebre attrice romana abbia ritrovato la felicità accanto al manager napoletano Riccardo Sangiuliano. I due infatti sono stati paparazzati insieme dal magazine Chi mentre si sono scambiati un tenero bacio, dopo aver trascorso una notte insieme prima a Roma, a casa della Gerini, e poi in quel di Napoli.

Claudia Gerini insieme a Riccardo Sangiuliano

È stato il magazine Chi a dare conferma alle voci che stavano circolando già da un po’ di tempo: Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano si stanno frequentando e forse sono già diventati una vera e propria coppia. I due sono stati sorpresi insieme prima a Roma e poi a Napoli. Come si vede dagli scatti pubblicati, nella Capitale la celebre attrice e l’imprenditore hanno trascorso una romantica serata insieme in un ristorante e hanno poi concluso l’appuntamento passeggiando vicino alla fontana di Trevi. Infine si sono recati a casa di lei prima di partire alla volta di Napoli nel cuore della notte, lontano da occhi indiscreti. Qui stando agli scatti pubblicati dal magazine che riprendono la Gerini affacciata al balcone della casa nella quale hanno alloggiato seguita poi da Sangiuliano, i due hanno trascorso nuovamente la notte insieme.

L’attrice si trovava a Napoli per girare le scene di un nuovo film targato Netflix “Le indagini di Sara” e Sangiuliano si è offerto di accompagnarla sul set in scooter. La sera poi i due sono stati paparazzati mentre erano intenti a scambiarsi un bacio sul lungomare di via Caracciolo.

Chi è Riccardo Sangiuliano

Di Riccardo Sangiuliano non si sa molto. L’ex marito di Nathalie Caldonazzo è un manager e imprenditore napoletano ed è anche molto riservato quando si parla della sua vita privata. Tra le poche informazioni disponibili sul suo conto si sa che si è laureato in finanza aziendale e con un master alla Columbia University e che ha lavorato fino al 2016 per un istituto di finanza svizzero. Oggi ricopre il ruolo di Head of Assett Management di Assiteca Sim. Si tratta quindi di una personalità ben lontana dal mondo dello spettacolo e non particolarmente noto alle cronache rosa se non per il legame con la Caldonazzo, poi naufragato dopo il matrimonio. Nel 2016 si è tornati a parlare di lui per un bacio con la moglie di Andrea Agnelli, Emma Winter. Dopo questi scatti nessuno dei due ha voluto approfondire quale fosse il loro legame sentimentale e pare che tra loro la love story non sia durata un granché.