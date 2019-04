Claudia Galanti oggi: “Sopravvivo grazie ai miei figli”

Che fine ha fatto Claudia Galanti? Vive a Parigi con i due figli

Nuova vita a Parigi per Claudia Galanti dopo la morte della figlia Indila e l’arresto dell’ex compagno Arnaud Mimran. Il miliardario è in carcere da quattro anni e ne deve scontare altri quattro. Abbandonato il mondo dello spettacolo Claudia si è reinventata un lavoro in cucina: è assistente chef in un ristorante francese e un giorno spera di aprire un locale tutto suo. “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina. Per il resto in Francia rimango popolare, ma perché sono la donna del più grande criminale di tutti i tempi, veda lei se le pare una bella situazione”, ha dichiarato l’ex modella paraguyana al settimanale Chi.

Claudia Galanti parla della sua vecchia vita lussuosa

“Ho capito di aver vissuto una vita irreale. Si ricorda quando mostravo sui social aerei, elicotteri privati, barche, soldi, viaggi? Era tutto finto. Io lo sapevo. Ma ballavo e mi piaceva ballare in quella vita. Di vero però ci sono stati tre figli e un grande amore, e a chi mi critica, sorrido. I figli sono vita. Ciò che mostriamo, a volte, sono gli errori che facciamo. Ma i figli salvano tutto”, ha aggiunto Claudia Galanti, che oggi ha meno amici rispetto al passato. “Quando le possibilità economiche cambiano, ti volti e non c’è più nessuno”, ha sottolineato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Claudia Galanti oggi ha meno amici rispetto al passato

“Ero un bancomat per molti di quelli che mi stavano accanto. Dentro di me lo sapevo, ma volevo ‘non vedere’. Poi, dopo la morte di Indila e l’arresto di Arnaud, sono spariti tutti. Nessuno che abbia chiamato per dirmi: ‘Claudia, hai bisogno?’. Anzi, ancora oggi qualcuno, convinto che io possa regalare qualcosa, mi chiama e mi dice: ‘Claudia, ho bisogno’. Li mando a quel paese”, ha confidato Claudia Galanti.