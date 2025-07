Claudia Adamo: la meteorologa Rai è morta a 51 anni, Matano: “Era speciale”

È con profonda tristezza che il direttore generale Rai Roberto Sergio ha annunciato la scomparsa di Claudia Adamo. La meteorologa e climatologa, volto storico di Rai Meteo e di Sky Meteo24, aveva 51 anni. Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social, spicca il commosso tributo di Alberto Matano.

Il conduttore de La Vita in Diretta ha condiviso su Instagram una foto insieme a Claudia e le ha dedicato parole piene d’affetto:

Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindiretta è un giorno assai triste.

Roberto Sergio, a sua volta, ha descritto Claudia Adamo come una persona straordinaria, nonché “professionista stimata e amata per la sua disponibilità e gentilezza”. Sul web, utenti e colleghi ricordano una Claudia solare e competente, capace di rendere accessibili temi complessi come il cambiamento climatico.

Attualmente non sono note le cause della morte della Adamo: le principali testate riportano che si è trattato di una scomparsa improvvisa e inattesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Claudia Adamo è morta, vita e carriera della meteorologa Rai

Nata a Roma, figlia del meteorologo Luciano Adamo, Claudia Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato all’Università di Ferrara. Ha collaborato con il CNR, la NASA e Legambiente sulle tematiche climatiche italiane. Dopo anni a Sky Meteo24, dal 2018 era la responsabile di Rai Meteo, ruolo che ha svolto con rigore scientifico e passione. Tra i suoi progetti più noti c’è il format “Green Meteo” di Rai Gulp, pensato per sensibilizzare i giovani sui temi ambientali.

Claudia Adamo ha lasciato un segno nella divulgazione meteo, diventando un punto di riferimento nel settore. I funerali si terranno nel prossimi giorni, organizzati dalla famiglia. Alla madre Rosalba, ai familiari e a tutti coloro che l’amavano, vanno le più sentite condoglianze.