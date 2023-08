Classifica Spotify estate 2023: chi ha vinto, i 20 brani più ascoltati

L’estate 2023 sta per concludersi ed è tempo di tirare le somme in merito alle canzoni che ci hanno accompagnato in questi caldi mesi. Spotify ha recentemente rilasciato la classifica delle 20 canzoni più ascoltate del periodo estivo: ecco i risultati.

Classifica Spotify estate 2023: le venti canzoni più ascoltate

Al primo posto c’è Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza. Secondo posto per Hoe di Tedua e Sfera Ebbasta, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31. Quarto posto per Gelosa di Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. Al quinto posto Rubami la Notte dei Pinguini Tattici Nucleari, mentre al sesto posto Italodisco dei The Kolors. Bon Ton di Drillionare in collaborazione con Lazza, Blanco, Michelangelo e Sfera Ebbasta chiude al settimo posto, mentre all’ottavo troviamo Annalisa con Mon Amour. Nono posto per Geolier con Come Vuoi, mentre a centro classifica troviamo il brano sanremese Cenere di Lazza (decimo posto).

Ad aprire la seconda parte della classifica c’è l’ex concorrente di Amici 22 Angelina Mango con il brano Ci pensiamo domani, che si piazza all’undicesimo posto. Dodicesimo posto per Bellissimissima <3 di Alfa, tredicesimo per Il male che mi fai di Geolier e Marracash. Al quattordicesimo posto troviamo Un milione di volte di Shiva e Sfera Ebbasta. Taxi sulla luna di Tony Effe, Emma e Takagi & Ketra si piazza al quindicesimo posto. Il duetto Blanco-Mina con Un briciolo di allegria chiude, invece, al sedicesimo posto. Diciassettesimo per Rocco Hunt con la sua Non litighiamo più.

Mirage di Aribeatz, Ozuna, Gims e Sfera Ebbasta si piazza al diciottesimo posto. Penultimo posto per Pelé di Rhove e Madfingerz. Fanalino di coda è Paradiso Artificiale di Tedua, Baby Gang e Kid Yugi (ventesimo posto). A seguire, la classifica completa Spotify delle venti canzoni più ascoltate nell’estate 2023:

Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Tedua e Sfera Ebbasta con Hoe Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta e Guè con Gelosa Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte The Kolors con Italodisco Drillionare, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Annalisa con Mon Amour Geolier con Come vuoi Lazza con Cenere Angelina Mango con Ci pensiamo domani Alfa con Bellissimissima <3 Geolier e Marracash con Il male che mi fai Shiva e Sfera Ebbasta con Un milione di volte Tony Effe, Emma e Takagi & Ketra con Taxi sulla luna Blanco e Mina con Un Briciolo di Allegria Rocco Hunt con Non litighiamo più AriBeatz, Ozuna, Gims e Sfera Ebbasta con Mirage Rhove e Madfingerz con Pelé Tedua, Baby Gang e Kid Yugi con Paradiso Artificiale

Da segnalare come Sfera Ebbasta compaia frequentemente nella classifica, collaborando a ben cinque canzoni delle venti presenti in classifica. Due successi anche per Annalisa e Lazza, entrambi entro le prime dieci posizioni. Blanco, Shiva e Tedua, invece, sono presenti anch’essi in due brani della classifica, seppur molto distanti tra loro.