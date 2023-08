Classifica hit radio 28/7-3/8: il podio, top e flop

È uscita la classifica ufficiale dei brani più trasmessi dalle radio e più ascoltati dell’ultima settimana. Il mese si è chiuso con l’ultima classifica EarOne, nelle quale al primo posto si è confermato ancora una volta Italodisco dei The Kolors. I Pinguini Tattici Nucleari invece si aggiudicano il terzo posto, recuperando rispetto alla scorsa settimana e rimanendo comunque sul podio con la loro Rubami la notte che in queste settimane si è dimostrata essere molto popolare in radio. Infine, un altro brano che si prospetta un vero e proprio tormentone estivo si è aggiudicato la medaglia d’argento questa settimana: si tratta di Dance the night di Dua Lipa, prodotta in occasione dell’uscita del film Barbie in tutte le sale.

Vediamo ora nel dettaglio la classifica delle top20 passate in radio in Italia nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2023:

The Kolors con Italodisco Dua Lupa con Dance the night Pinguini tattici nucleari con Rubami la Notte Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini OneRepublic con Runaway Coez e Frah Quintale con Alta marea Irama e Rkomi con Hollywood Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Boomdabash e Paola e Chiara con Lambada Sophie and the giants e Purple Disco Machine con Paradise Jain con Makeba Post Malone con Chemical Rhove con Ancora Mark e Kremont, Tananai e Marracash con Un altro mondo Harry Styles con Satellite Laura Pausini con Il primo passo sulla luna Stuck con Thirty Seconds To Mars

Ancora una volta il grande assente della classifica risulta essere il singolo “Taxi sulla luna” di Emma Marrone e Tony Effe: stranamente, nonostante la canzone sia diventata virale sui social, non è di nuovo riuscita a ritagliarsi un posto nella top2o delle canzoni passate in radio. Infine sconvolge il posizionamento di alcuni brani come per esempio Fragole di Achille Lauro e Rose Villain che non riesce a rientrare tra i primi dieci classificandosi all’undicesimo posto, e anche Disco Paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa che, dopo la scalata e gli ottimi posizionamenti delle scorse settimane, scende a un comunque rispettabilissimo sesto posto.

Come anticipato, balzo in avanti per il singolo di Due Lipa Dance The night, complice quasi sicuramente l’uscita in tutte le sale italiane del film Barbie avvenuta la scorsa settimana.