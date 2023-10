Classifica FIMI 6/10-12/10: tra novità e discese clamorose. I dati

Come di consueto anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI, ha pubblicato la classifica dei singoli e degli album più ascoltati degli ultimi sette giorni. Per quanto riguarda i singoli più popolari della settimana, dando una rapida occhiata al podio ci si rende subito conto del fatto che ci siano stati alcuni cambiamenti importanti. Uno su tutti: la scomparsa di Italodisco dei The Kolors dal podio!

Ebbene si, questa settimana al primo posto troviamo Boro, Artie 5ive & Andy the Hitmaker con Cadillac, un brano relativamente nuovo e che rispetto all’ultima classifica ha fatto un balzo clamoroso dall’ottava posizione arrivando ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. Al secondo posto invece troviamo Bresh & Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares, mentre ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo c’è Angelina Mango con la sua nuovissima Che T’o dico a fa’, un singolo che in pochissimo tempo ha saputo catturare l’attenzione di tutti ed è già diventata un tormentone sui principali social.

Di seguito la classifica della top 20:

Boro, Artie 5ive & Andy the Hitmaker con Cadillac Bresh & Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares Angelina Mango con Che T’o dico a fa’ Villabanks con Papaya Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Michelangelo con Bon Ton The Kolors con Italodisco Alfa con Bellissimissima Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Marracash & Guè con Insta Lova Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign con Milano ngelina Mango con Ci Pensiamo Domani Coez & Fra Quintale con Alta Marea Shiva con Syrup Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Inigo Quintero con Si no estas Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Mike Towers con LaLa Annalisa con Mon Amour

Come anticipato, questa settimana si è trattato di una classifica ricca di novità clamorose a partire dall’ incredibile e inesorabile discesa di Italodisco dei The Kolors. Complice la fine dell’estate, la hit che ci ha accompagnati durante tutta la passata stagione, dopo settimane di egemonia, è scesa clamorosamente e vertiginosamente al sesto posto. In netto calo anche gli ascolti di Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Michelangelo con Bon Ton e Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri che perdono rispettivamente due e tre posizioni rispetto alla scorsa settimana.

Male anche per Marracash & Guè con Insta Lova che, rispetto al sesto posto dell’ultima classifica, questa settimana si sono fermati in nona posizione. Stessa situazione anche per Shiva con Syrup e i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte che passano rispettivamente dall’undicesima posizione alla tredicesima e dal decimo al sedicesimo posto. Grande risultato invece per Inigo Quintero con Si no estas che questa settimana ha registrato un balzo del tutto inatteso passando dalla 67esima posizione alla 17esima! Chiude la classifica Annalisa con Mon Amour.

Classifica Fimi, gli album: esordio d’oro per Invisibili

Per quanto riguarda invece la classifica degli album, il primo posto va a una novità dell’ultima settimana: For alla dogs di Drake. In seconda posizione invece staziona ormai da settimane La divina commedia di Tedua mentre a chiudere il podio troviamo Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice, in netta discesa rispetto alla scorsa settimana quando occupava il primo posto della classifica.

Proseguendo troviamo Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto III e poi una novità dell’ultima settimana, Roger Waters con The dark side of the moon redux. Netta discesa anche per Ligabue che, con il suo nuovo album intitolato Dedicato a noi, arriva al sesto posto. Esordio nella top 10 invece per Tommaso Paradiso che, con Sensazione Stupenda, si è guadagnato la settima posizione. Chiude la classifica Lovebars di Coez e Fra Quintale, ancora in discesa rispetto all’ultima settimana.

Di seguito la top 10: