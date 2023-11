Classifica FIMI 3/11-9/11: chi è onnipresente, tonfo per Mango

Anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana (nota anche come FIMI) ha pubblicato la classifica dei singoli e degli album più ascoltati nella settimana che va dal 3 al 9 novembre. Partendo dai singoli, a comparire in più posizioni è il duo formato da Salmo & Noyz Narcos. I due rapper si trovano al 2° posto con la canzone Respira (che vede la collaborazione anche di Marracash), ma anche al 3° con Cvlt, al 4° con Anthem, al 7° con Incubi, al 9° con My Love Song 2, al 10° e 11° rispettivamente con le canzoni Cringe e Miracolo, al 14° con Brujeira e al 20° con Croci € Cristi. Everyday di Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier domina la classifica per la quarta settimana consecutiva.

Di seguito la top 20 relativa ai singoli più ascoltati:

Takagi & Ketra feat. Shiva, Anna e Geolier con Everyday Salmo e Noyz Narcos feat. Marracash con Respira Salmo e Noyz Narcos con Cvlt Salmo e Noyz Narcos con Anthem Inigo Quintero con Si No Estas Angelina Mango con Che t’o dico a fa’ Salmo e Noyz Narcos con Incubi Boro, Artie 5ive & Andry The Hitmaker con Cadillac Salmo e Noyz Narcos feat. Coez & Frah Quintale con My Love Song 2 Salmo e Noyz Narcos con Cringe Salmo e Noyz Narcos con Miracolo Bresh & Pinguini Tattici Nucleari con Nightmares Calcutta con 2Minuti Salmo e Noyz Narcos con Brujeria Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign con Milano Villabanks con Papaya The Kolors con Italodisco Salmo e Noyz Narcos con Croci € Cristi

Angelina Mango cala di quattro posizioni, arrivando al 6° posto. Sei posizioni in meno anche per I Pinguini Tattici Nucleari e Bresh, che scendono alla 13ª posizione. Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo cala di altri 7 posti e arriva alla 15ª posizione. The Kolors con il successo estivo Italodisco chiudono al 19°posto, perdendo dieci posizioni.

Classifica FIMI, gli album: tre new entry in top 10

Passando agli album, la top 10 presenta subito tre novità: Cvlt di Salmo & Noyz Narcos, Il supervissuto (O.S.T.) di Vasco Rossi e Golden di Jung Kook. L’ex capolista Taylor Swift scende al 5° posto, mentre Tedua con La Divina Commedia si conferma in 6ª posizione. In salita Sirio di Lazza, ora al 9° posto, così come E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, che guadagna ben cinque posizioni.

Di seguito la top 10 degli album: