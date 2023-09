Classifica FIMI 22/9-30/9: new entry e ritorni in vetta. Top e flop

Nuova settimana, nuova classifica dei singoli e album più ascoltati pubblicata dalla Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI. Dopo il lieve arretramento in seconda posizione della scorsa settimana, Italodisco dei The Kolors è tornata a occupare il primo posto in classifica spodestando la nuovissima Syrup di Shiva. Al secondo posto invece si trovanoDrillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con la loro Bon Ton e infine, in terza posizione, Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri.

Di seguito la classifica della top 20:

The Kolors con Italodisco Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Villabanks con Papaya Alfa con Bellissimissima Shiva con Syrup Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Marracash & Guè con Insta Lova Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Coez & Fra Quintale con Alta Marea Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini Mike Towers con LaLa Annalisa con Mon Amour Merk & Kremont, Tananai, Marracash con Un altro mondo Blanco e Mina con Un briciolo di allegria Geolier con Come vuoi

Una classifica fatta di salite e discese clamorose a cominciare da Papaya di Villabanks che dal settimo posto è arrivata al quarto o di Insta Love di Marracash e Guè che hanno letteralmente scalato la classifica passando dalla quarantesima all’ottava posizione. Discesa clamorosa invece per Syrup di Shiva che, come anticipato, dopo l’esordio bomba della scorsa settimana oggi è sceso di ben sei posizioni. In salita anche Tedua e Sfera Ebbasta con Hoè e per Merk & Kremont, Tananai, Marracash con Un altro mondo, che questa settimana rientrano nella top 20 salendo dal 23esimo al 18esimo posto.

Altre discese clamorose invece sono quelle di Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna, Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani e Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise. Per non parlare di Coez & Fra Quintale con Alta Marea che perde ben 3 posizioni rispetto all’ultima classifica e Annalisa con Mon Amour che ne perde addirittura quattro. Chiude la classifica Geolier con Come vuoi, in salita di un posto rispetto all’ultima settimana.

Classifica Fimi, gli album: esordio d’oro per Invisibili

Per quanto riguarda invece la classifica degli album, il primo posto va a una novità dell’ultima settimana: Dedicato a noi di Ligabue. Al secondo posto invece troviamo La divina commedia di Tedua, in salita rispetto all’ultima classifica, mentre a chiudere il podio si trova un’altra novità dell’ultima settimana firmata Ariete: il suo nuovo album intitolato La notte.

In netta discesa Lovebars di Coez e Fra Quintale che dal secondo posto scende irrimediabilmente al quinto. Anche per 10 di Drillionaire l’ultima settimana ha visto una discesa, esattamente come per i Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Marco Mengoni e Travis Scott, che questa settimana chiude la classifica con il suo album Utopia.

Di seguito la top 10: