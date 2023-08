Classifica Fimi 18/8-24/8: chi domina e le discese clamorose

Nuova settimana, nuova classifica rilasciata dalla Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI. Ecco quindi quali sono i singoli più venduti nel periodo che va dal 18 al 24 agosto. Esattamente come la scorsa settimana, nessuna variazione per quanto riguarda il podio: la prima posizione è ormai da tempo stata colonizzata dai The Kolors con il loro tormentone estivo Italodisco, al secondo posto troviamo nuovamente Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri, e infine la medaglia di bronzo va ancora una volta a Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton. Piccola variazione invece per quanto riguarda il quarto posto: questa settimana Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31 lascia il posto a Bellissimissima di Alfa, scendendo alla quinta posizione.

Di seguito la classifica della top 20:

The Kolors con Italodisco Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Alfa con Bellissimissima Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Annalisa con Mon Amour Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica Lazza con Cenere Rocco Hunt con Non Litighiamo Più Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa Merk & Kremont, Tananai e Marracash con Un altro mondo Blanco e Mina con Un briciolo di allegria Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini Coez & Fra Quintale con Alta Marea

Analizzando la restante parte della classifica ci sono alcuni cambiamenti degni di nota che vale la pena segnalare. Innanzitutto Fragole di Achille Lauro e Rose Villain questa settimana fa un discreto balzo in avanti salendo di be due posizioni e aggiudicandosi il settimo posto spodestando Mon Amour di Annalisa, che a sua volta scende al nono posto. Stessa sorte per Taxi sulla luna di Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra che sale inesorabilmente verso l’ottava posizione guadagnandone due rispetto alla scorsa classifica.

In discesa anche Angelina Mango con la sua Ci pensiamo Domani che si assesta al decimo posto. Proseguendo, si scambiano di posto Lazza con Cenere e Rocco Hunt con Non litighiamo più e la stessa sorte tocca a Merk & Kremont, Tananai e Marracash con Un altro mondo e Blanco e Mina con Un briciolo di allegria. Infine Ernia, Bresh e Fabri Fibra con Parafulmini salgono di una posizione rubando il posto a Irama, Rkomi e Shablo con Hollywood, che esce dalla top 20 aggiudicandosi il 21esimo posto. Concludono la classifica Coez & Fra Quintale con Alta Marea.

Classifica Fimi, gli album: domina Travis Scott

Per quanto riguarda invece la classifica degli album, il primo posto va ancora una volta a Tedua con Divina Commedia mentre in seconda posizione spunta 10 di Drillionaire, in salita rispetto alla scorsa settimana.A concludere il podio troviamo invece Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II mentre esce definitivamente dal podio Travis Scott, che si aggiudica il quarto posto con Utopia scendendo ancora rispetto alla precedente classifica.

In risalita anche i Pinguini Tattici Nucleari, Marco Mengoni e Lazza e un bel balzo in avanti anche per Artie 5ive con Aspettando la bella vita, che sale dal decimo all’ottavo posto. In decisa risalita anche Shiva con Santana Season che torna nella top 10 e si assesta al nono posto. Chiude la classifica Blanco con Innamorato.

Di seguito la top 10: