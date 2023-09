Classifica Fimi 15/9-21/9: fine dominio The Kolors. Novità e discese

Come di consueto anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI, ha pubblicato la classifica dei singoli e album più ascoltati degli ultimi sette giorni e c’è un colpo di scena! Dopo settimane di monopolio, Italodisco dei The Kolors è stata definitivamente spodestata da Shiva con il suo nuovissimo brano Syrup che, nonostante il recente esordio, ha già occupato il primo posto della classifica musicale di questa settimana, spedendo i The Kolors al secondo. In terza posizione invece troviamo Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con la loro Bon Ton e infine, al quarto posto, Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri.

Di seguito la classifica della top 20:

Shiva con Syrup The Kolors con Italodisco Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Alfa con Bellissimissima Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Villabanks con Papaya Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Coez & Fra Quintale con Alta Marea Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Annalisa con Mon Amour Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Mike Towers con LaLa Dota Cat con Paint the town red Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa Blanco e Mina con Un briciolo di allegria Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica

Analizzando nel dettaglio la classifica, ecco quali sono stati i cambiamenti degni di nota. Per prima cosa, come si può notare, anche Bellissimissima di Alfa è scesa di una posizione andando a occupare il quinto posto e la stessa sorte è toccata anche ai Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte, che si aggiudicano la sesta posizione.

Notevole balzo in avanti invece per Papaya di Villabanks che dalla diciottesima posizione questa settimana è arrivata a occupare il settimo posto scalando ben 11 posizioni in classifica. Male invece per Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise, che scendono di ben due posizioni rispetto alla scorsa settimana esattamente come Angelina Mango che, con la sua Ci pensiamo Domani, si è assestata al nono posto.

Proseguendo, risultato negativo anche per Taxi sulla luna di Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra e Achille Lauro e Rose Villain con Fragole che scendono inesorabilmente verso l’11 e il 12 posto rispettivamente, perdendo ben 3 posizioni rispetto all’ultima classifica. In discesa anche Annalisa con Mon Amour, Ernia, Bresh e Fabri Fibra con Parafulmini e Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè. In netta risalita invece Doja Cat con Paint the Town red e Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa.

Chiudono la classifica Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica, che rispetto alla scorsa settimana scende di ben 3 posizioni.

Classifica Fimi, gli album: esordio d’oro per Invisibili

Per quanto riguarda invece la classifica degli album, il primo posto va a una novità dell’ultima settimana: Invisibili de Il Tre. Ad aggiudicarsi la medaglia d’argento invece troviamo Lovebars di Coez e Fra Quintale, mentre in terza posizione staziona La divina commedia di Tedua.

In risalita Geolier con Il coraggio dei bambini – Atto III che si aggiudica un bel quinto posto, esattamente come 10 di Drillionaire che sale al sesto posto. In discesa invece i Pinguini Tattici Nucleari e Travis Scott, per non parlare di Guts di Olivia Rodrigo che è letteralmente sprofondata al decimo posto perdendo ben sette posizioni rispetto alla scorsa classifica.

Di seguito la top 10: