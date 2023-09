Classifica Fimi 1/9-7/9: podio invariato. Tutti i dati, top e flop

Come di consueto anche questa settimana la Federazione Industria Musicale Italiana, nota con l’acronimo FIMI, ha pubblicato la classifica dei singoli e album più ascoltati degli ultimi sette giorni. A prima vista la graduatoria di questa settimana potrebbe sembrare una copia di quella precedente o almeno per le prime posizioni: il podio infatti è rimasto invariato con la prima posizione ormai da tempo monopolizzata dai The Kolors con il loro tormentone estivo Italodisco. Proseguendo, al secondo posto si trovano nuovamente Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo con la loro Bon Ton e infine, in terza posizione, Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri neri.

Anche per quanto riguarda il quarto e il quinto posto non vi sono state variazioni: ancora una volta Bellissimissima di Alfa è stata seguita da Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31.

Di seguito la classifica della top 20:

The Kolors con Italodisco Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo con Bon Ton Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri Alfa con Bellissimissima Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la notte Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Annalisa con Mon Amour Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana Tedua feat. Sfera Ebbasta con Hoè Ernia, Bresh & Fabri Fibra con Parafulmini Marco Mengoni feat. Elodie con Pazza Musica Make Towers con Lala Lazza con Cenere Coez & Fra Quintale con Alta Marea Rocco Hunt con Non Litighiamo Più Blanco e Mina con Un briciolo di allegria Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa

Analizzando la restante parte della top 20, ci sono alcuni cambiamenti degni di nota. Per prima cosa Angelina Mango con la sua Ci pensiamo Domani è salita all‘ottavo posto scambiandosi con Fragole di Achille Lauro e Rose Villain che a qua volta è scesa alla nona posizione. Proseguendo, Ernia, Bresh e Fabri Fibra con Parafulmini hanno fatto un discreto balzo in avanti salendo di ben quattro posizioni e guadagnando così il 13esimo posto, mentre Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica sono scesi rispetto alla scorsa settimana occupando la 14 posizione.

In discesa anche Lazza con Cenere che è calato di ben due posizioni arrivando al 16esimo posto, mentre una sorte diversa è toccata a Coez & Fra Quintale con Alta Marea che hanno guadagnato una posizione salendo al 17esimo posto. Per concludere, Rocco Hunt con Non litighiamo più è sceso vertiginosamente al 18esimo posto. A chiudere la classifica si trovano Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta & Guè con Gelosa che, rispetto alla scorsa settimana, hanno guadagnato una posizione riuscendo a rientrare nella top 20.

Classifica Fimi, gli album: domina Tedua

Per quanto riguarda invece la classifica degli album, il primo posto risulta ormai essere monopolizzato da Tedua con Divina Commedia mentre in seconda posizione si riconferma Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II. Al terzo posto poi, ancora una volta, troviamo 10 di Drillionaire.

In discesa rispetto alla scorsa settimana invece abbiamo Travis Scott con Utopia che si aggiudica il sesto posto, lasciando la quinta posizione a Lazza con Sirio. Per concludere Ernia con Io non ho paura ha fatto un importante balzo in avanti raggiungendo la nona posizione e rientrando così nella top ten della settimana, mentre Shiva con Santana Season è sceso di una pozione chiudendo la classifica.

Di seguito la top 10: