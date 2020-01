Clarissa Marchese spiega perché la figlia si chiamerà Arya

Perché Clarissa e Federico hanno deciso di chiamare la figlia Arya

Manca davvero poco al parto di Clarissa Marchese. L’ex Miss Italia ed ex tronista di Uomini e Donne partorirà a marzo la figlia che aspetta da Federico Gregucci. La bella siciliana non sta più nella pelle e nell’attesa ha svelato a tutti il motivo per il quale la figlia si chiamerà Arya. E sì perché è proprio questo il nome della futura baby Gregucci, che nascerà con tutta probabilità il 21 marzo, nel giorno dell’equinozio di primavera. Un nome assai particolare, che ha destato più di qualche perplessità, ma che ha subito convinto i futuri genitori. Come confidato ai follower, è stata Clarissa a scegliere quale nome dare alla sua primogenita. Una scelta immediatamente approvata da Federico, che con la moglie ha da sempre grande complicità e sintonia.

Le parole di Clarissa Marchese sul nome Arya

“Ho sentito questo nome per la prima volta 5 anni fa (in tv, da Pretty Little Liars). Ne rimasi totalmente colpita. Quando con Fede abbiamo iniziato a parlare di nomi e gli proposi Arya, la sua reazione fu subito positiva! Quindi il nome per la femminuccia era chiaro fin da subito!”, ha raccontato Clarissa Marchese su Instagram. Dunque la piccola si chiamerà come l’Arya di Pretty Little Liars e non come l’Arya di Game of Thrones. Ad ogni modo grazie a questi due personaggi il nome è uno tra i più diffusi nell’ultimo periodo negli Stati Uniti, paese dove di fatto crescerà la piccola Arya Gregucci. La bambina nascerà a Miami, in modo da ottenere subito la cittadinanza americana oltre a quella italiana.

Clarissa e Federico: il significato del nome Arya

Il nome Arya deriva dal sanscrito e significa “nobile, onorevole”. Prima di Clarissa Marchese, Micol Olivieri – ex attrice de I Cesaroni – ha chiamato così la figlia nata nel 2014.