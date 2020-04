Claire Holt di nuovo incinta: secondo figlio per l’attrice di The Originals

Claire Holt, Rebekah di The Vampire Diaries e The Originals: secondo figlio in arrivo

Cicogna in volo per Claire Holt. La Rebekah Mikaelson di The Vampire Diaries e The Originals è di nuovo incinta. La 31enne ha dato l’annuncio su Instagram, postando un tenero scatto col figlio James e il marito Andrew Joblon (che trovate più in basso). Una gravidanza che arriva ad un anno dalla nascita del primogenito. In passato però l’interprete australiana ha dovuto fare i conti con un drammatico aborto spontaneo, che ha inevitabilmente segnato la sua vita. Una gestazione inattesa ma non troppo: qualche fan avevano notato il lieve gonfiore di Claire già lo scorso dicembre ma la diretta interessata si era giustificata assicurando che era solo ingrassata per via delle feste natalizie. Il tempo ha però dato ragione al follower…

Si allarga la famiglia di Claire Holt, attrice australiana lanciata da H20

“Grata per questo raggio di sole in un tempo incerto”, ha scritto Claire Holt su Instagram dove, a corredo di una bella foto di famiglia, ha dato il lieto annuncio. Da un paio d’anni l’attrice ha messo da parte la sua carriera a Hollywood per dedicarsi alla vita privata. The Originals, terminato dopo cinque stagioni nel 2018, è stata l’ultima apparizione televisiva per Claire.

Claire Holt si è sposata due volte: oggi è felice accanto ad Andrew

Claire Holt è sposata dal 2018 con Andrew Joblon, uomo d’affari che in passato ha amato un’altra attrice famosa, Amanda Seyfried. La Holt ha invece alle spalle un breve matrimonio – durato dal 2016 al 2017 – con il produttore cinematografico Matt Kaplan.