Citofonare Rai2, Iva Zanicchi punge in diretta. Perego corre ai ripari

E’ iniziata una nuova puntata di Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego alla conduzione. La coppia di colleghe e amiche ha ospitato nella prima parte la cantante Iva Zanicchi che nel giro di pochi minuti dall’inizio della trasmissione ha rivelato un dettaglio inedito sulla sua carriera. L’artista ha raccontato di non riuscire a convincere i piani alti a riportarla alla guida di un programma, così la presentatrice Paola Perego è subito corsa ai ripari.

Iva Zanicchi lancia una frecciatina in diretta

Iva Zanicchi ha rivelato senza filtri di aver provato più volte a convincere i vertici a farla tornare in televisione; tuttavia, a distanza di tempo, nessuno le ha mai dato una risposta. In diretta si è lasciata andare anche con battute pungenti che hanno messo in imbarazzo le conduttrici. Ad un certo punto, però, la Perego ha cercato un escamotage per cambiare discorso.

La risposta della Perego

Paola Perego ha subito cercato di fermare la Zanicchi, rispondendo di aver già un manager da proporle. “Tuo marito?” ha risposto l’artista. “Sì ti metto in contatto con uno che conosco“, ha ironizzato la conduttrice. “Sì ci sto, quello è il massimo”. Ha affermato l’artista. Poi la conversazione si è spostata su un altro argomento, lasciando, quindi, tutti i telespettatori curiosi di sapere se la cantante tornerà o meno in tv.

Altri inediti di Iva Zanicchi

Nel corso dell’intervista Iva Zanicchi ha rivelato di aver rifiutato le avances di molti colleghi tra cui Alberto Sordi, Walter Chiari. La cantante si è sempre considerata una donna fedele e moglie rispettosa, nonostante la vita le abbia offerto più di un’occasione per dimostrare il contrario.

La storia d’amore della cantante

Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono stati una delle coppie più amate delle televisione italiana. Il produttore musicale è morto nel 2024 ma l’amore della cantante per suo marito resta immutato nel tempo. I due si sono conosciuti nel corso della lavorazione di un album della cantante. Pinna aveva firmato in qualità di produttore il disco Care colleghe, uscito nel 1987.

Nonostante la loro notorietà, Iva Zanicchi Fausto Pinna hanno sempre mantenuto un certo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata. Diversi di carattere, la cantante è un terremoto di vita, mentre il marito era una persona introversa e riservata, tanto da non parlare mai in pubblico neanche della sua malattia. Il loro legame è stato indissolubile, fondato sempre sul rispetto e fiducia reciproca.