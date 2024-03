Citofonare Rai2, Elena Ballerini mamma bis: il dolce annuncio

Questa mattina, nel corso della puntata di Citofonare Rai2, Elena Ballerini, al secolo Elena Pappalardo, ha svelato il suo dolce segreto: a luglio diventerà mamma per la seconda volta e questa volta a completare le vite della showgirl, del marito Luca Ghini e del loro primogenito Emanuele, nato nel 2018, arriverà una bimba.

L’annuncio in diretta

La showgirl e attrice ligure, in compagnia del figlio Emanuele, ha aperto la puntata di Citofonare Rai2 cantando il nuovo brano in uscita dal titolo “Chi sarai”, lasciando già intendere ai più a chi avrebbe potuto essere destinata la canzone. Al termine della performance, la Ballerini, che ha preso parte alla prima edizione del programma come ha giustamente ricordato Paola Perego, e il figlio sono stati raggiunti dalle due conduttrici. Momento in cui è stata Simona Ventura a rompere gli indugi e lasciare che la showgirl facesse il suo annuncio speciale: “Senti Elena, so che tu che hai fatto parte della nostra famiglia hai un annuncio speciale da farci”.

Quindi, visibilmente emozionata, la Ballerini ha esordito con: “Ci tenevo a farlo qui da voi: Emanuele aspetta una sorellina che arriverà a luglio”. Un dolce annuncio, accolto da uno scroscio di applausi. Quindi la showgirl ha confermato di aver dedicato proprio alla bambina che arriverà la nuova canzone e ha anche approfittato per ringraziare le registe che hanno lavorato insieme a lei in questo progetto. Per finire, una promessa: “La porteremo qui da voi.”

Al momento non è dato sapere il nome della nascitura ma la showgirl, poco dopo la fine della puntata, ha ricondiviso sul suo profilo Instagram il video della sua breve comparsata nel programma, specificando nella didascalia che tra pochi mesi arriverà “Baby V”. A questo punto si apre ufficialmente il toto nomi ma servirà pazientare ancora un po’ prima di scoprire quale sarà quello scelto dalla coppia per la loro secondogenita.

Chi è il marito di Elena Ballerini

La Ballerini e il marito si sono incontrati nel 2015 e da quel momento non si sono più lasciati. Luca Ghini è un manager, ha 45 anni ed è nato a Genova. Inoltre possiede un’agenzia di vendite ed è lontano anni luce dal mondo dello spettacolo. Per questo motivo non si hanno molte informazioni sul suo conto se non il fatto che conduce una vita molto riservata e lontano dai riflettori, tanto che non possiede nemmeno un profilo social.

Come anticipato, la storia tra i due è nata nel lontano 2015 e fu un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato più volte dalla stessa Ballerini. Una storia d’amore degna di una fiaba che è stata suggellata dal matrimonio nel 2016: la cerimonia fu celebrata nel borgo di Portofino e due anni più tardi, a completare la coppia è arrivato il primogenito Alberto Emanuele. Diventare mamma aveva sconvolto gli equilibri della showgirl, che quindi aveva deciso di allontanarsi per un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia.