Ciro Priello si sposa: svelata a Tale e Quale Show la data del matrimonio

Fiori d’arancio in vista per Ciro Priello. L’attore, ballerino e comico napoletano sposerà il prossimo anno la sua fidanzata storica, Maura Iandoli. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2021, dove il componente dei The Jackal è stato uno dei protagonisti assoluti.

In una delle precedenti puntate Maura è apparsa nel varietà di Rai Uno in alcune divertenti clip insieme al compagno. Da qui la curiosità del conduttore Carlo Conti sulla vita privata del suo giovane concorrente che, dopo la vittoria a LOL-Chi ride è fuori su Amazon Prime, sta ottenendo un grande successo sul web e sul piccolo schermo.

Ciro Priello sposa Maura Iandoli

Ciro Priello ha dunque confermato il matrimonio con Maura Iandoli svelando pure la data del grande giorno: sarà il prossimo 3 giugno 2022. La coppia è già a tutti gli effetti una famiglia: nel 2016 è nata la piccola Anna. La bambina si chiama anche Francesca Simona: porta i nomi dei migliori amici di Ciro, quelli che gli hanno indubbiamente cambiato la vita dopo la formazione dei The Jackal.

Ciro Priello e Maura Iandoli sono legati da anni e ora hanno deciso di diventare finalmente marito e moglie. La futura signora Priello è nata e cresciuta a Napoli proprio come Ciro. Lavora come blogger e influencer ma in passato è stata attiva nel campo dello spettacolo. Per anni ha studiato ballo, canto e recitazione. Maura ha inoltre lavorato in radio per diverso tempo. Dunque l’amore per l’arte accomuna la coppia di promessi sposi.

Chi è la promessa sposa di Ciro Priello

La fidanzata di Ciro Priello ha studiato sia al Teatro Totò che al Teatro Delle Palme. È appassionata di psicologia – tanto che su Instagram ha aperto un podcast sull’argomento – e cucina. Nel suo curriculum qualche breve apparizione nei videoclip dei The Jackal ma Maura Iandoli preferisce distaccare il suo percorso artistico da quello del futuro marito, con il quale ha un rapporto complice, basato su feeling, sintonia e tante risate.