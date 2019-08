Ciro Immobile di nuovo papà: è nato il terzo figlio del calciatore

È nato il terzo figlio di Ciro Immobile e Jessica Malena

Fiocco azzurro per Ciro Immobile e la moglie Jessica Malena. È nato il terzo figlio della coppia, al quale è stato dato il nome di Mattia. A dare l’annuncio lo stesso calciatore della Lazio e della Nazionale Italiana. Lo sportivo ha scelto Instagram per dare la notizia a tifosi e fan. Prima ha condiviso lo scatto di un fiocco celeste nelle storie di Instagram, poi ha postato una foto in ospedale insieme al nuovo arrivato. Nello scatto -che potete vedere più in basso – ci sono anche la moglie e le altre due figlie, Michela (6 anni) e Giorgia (4 anni). Il post ha subito fatto incetta di numerosi like e commenti positivi e prontamente è arrivato il comunicato della Lazio, squadra nella quale Ciro gioca ormai dal 2016.

Il comunicato della Lazio dopo la nascita del figlio di Immobile

“La S.S. Lazio accoglie con gioia la notizia della nascita del terzogenito di Ciro Immobile. Al calciatore e a sua moglie Jessica le più sincere congratulazioni dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi per la nascita del piccolo Mattia”, ha fatto sapere la società bianco celeste. Si è dunque allargata la famiglia di Ciro Immobile e Jessica Malena, che si sono conosciuti quando il campione giocava a Pescara. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e subito la coppia ha preso la decisione di mettere su famiglia. Il matrimonio è stato celebrato nel 2014, un anno dopo la nascita di Michela e un anno prima dell’arrivo di Giorgia.

Come Ciro Immobile ha conquistato la moglie Jessica

“Mi ha conquistata con la sua umiltà e semplicità, Ciro è un ragazzo incredibile, possiede tanti valori che gli sono stati inculcati dalla famiglia, è un ragazzo d’altri tempi con il quale mi sono da subito rispecchiata. Per dirlo in maniera metaforica era il tassello mancante del puzzle della mia vita” ha raccontato la moglie di Immobile, che non fa parte del mondo dello spettacolo.