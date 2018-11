Ciro Immobile a Scherzi a parte: il gesto del calciatore spiazza

Ciro Immobile protagonista della prima puntata di Scherzi a parte: lo scherzo della moglie Jessica è un successo

Ciro Immobile è una delle vittime della nuova edizione di Scherzi a parte. Il calciatore della Lazio è stato preso in giro dal programma Paolo Bonolis, con la complicità della moglie Jessica. Scendendo nel dettaglio, a casa della coppia sono iniziati ad arrivare delle strane sorprese per Jessica, da un presunto spasimante. Inizialmente Immobile ha rivelato di non essere arrabbiato per quanto sta accadendo, ma poi ha preso subito il cellulare della moglie per controllare un po’ la situazione. Prima sono arrivati a casa dei palloncini, poi un cartellone pubblicitario per strada e infine una serenata. Immobile non sapeva più come fare e la sua gelosia nei confronti della moglie si faceva sempre più notare. Jessica era sicura del suo e affermava al marito di non sapere neanche lei cosa stava accadendo, tanto che gli ha consigliato di chiamare la polizia. La donna si è mostrata quasi in lacrime e cosa ha pensato di fare a questo punto il calciatore? Non sapeva a chi chiedere aiuto e ha così chiamato la mamma.

Ciro Immobile conquista tutto il pubblico con la chiamata alla mamma

Un gesto inaspettato quello di Ciro, il quale ha chiamato la mamma. Il calciatore ha deciso di chiedere consigli alla madre su come fare per risolvere la situazione. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Immobile prendere questa scelta. Eppure il pubblico ha pienamente apprezzato quanto fatto da Ciro. Tanti sono i commenti di apprezzamento nei suoi confronti e non solo da parte dei suoi tifosi. Infatti, la maggior parte dei telespettatori sono convinti che questo gesto rappresenti un importante valore che possiede Ciro. “Da bravo napoletano ha chiesto aiuto alla mamma”, sottolinea in studio Paolo Bonolis. Questo scherzo ha sicuramente strappato tanti sorrisi ai telespettatori.

Ciro Immobile a Scherzi a parte: uno scherzo riuscito, ma che poteva durare di più?

Jessica ha deciso di prendere parte a questo scherzo siccome sa che Ciro è una persona molto gelosa. Al contrario lei non lo è e questo lo infastidisce non poco. Lo scherzo è riuscito alla perfezione, ma il pubblico avrebbe voluto vederlo durare molto di più. “Proprio sul più bello hanno finito”, si legge sui social. In studio Ciro conquista tutti con la sua simpatia e i commenti di apprezzamento continuano nei suoi confronti.