Ciro e Federica, l’amore dopo Temptation Island Vip: cosa è successo

By

Temptation Island Vip, Ciro e Federica dopo il programma: ultime news sulla coppia

Ciro e Federica sono stati i primi a lasciare la seconda edizione di Temptation Island Vip. Il simpatico Petrone ha infatti violato una delle principali regole del programma e per questo sono stati ‘espulsi’. A causa della mancanza, il ragazzo ha inaspettatamente deciso di lasciare il villaggio dei fidanzati e correre verso quello delle ragazze. Di fronte a tale atteggiamento, Alessia Marcuzzi e tutta la redazione hanno deciso di interrompere l’esperienza intrapresa dalla coppia. La Caputo rimase un po’ male per l’atteggiamento del suo fidanzato, ma ad oggi lo ha completamente perdonato. L’amore ha ripreso una buonissima piega e ora sono tornati ad essere felici come i primi tempi.

Ciro Petrone e Federica Caputo: come vanno le cose dopo Temptation Island Vip

L’impulsività di Ciro Petrone ha preso il sopravvento, così da arrivare a terminare il suo percorso a Temptation Island Vip decisamente prima di quanto pensasse lui stesso. Oggi, i diretti interessati raccontano di essere stati comunque felici di aver preso parte al programma condotto dalla dolce Marcuzzi. Ora, nonostante all’inizio non si sia mostrata assolutamente concorde con il gesto del suo fidanzato, la Caputo dice di essersi resa conto che il suo rapporto con lui è cambiato positivamente anche grazie a ciò che ha fatto lui all’interno del villaggio.

Ciro e Federica: innamorati e felice anche dopo Temptation Island Vip

La coppia è stata anche ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. In studio, Petrone ha avuto modo di spiegare nuovamente ciò che lo ha fatto arrivare a commettere tale gesto nei confronti della Caputo dopo solo pochi giorni dalla loro separazione. In ogni caso, nel loro caso, tutto è bene quel che finisce bene.