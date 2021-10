Cipriani: “Casa da 2 milioni di €”, la promessa del fidanzato andata storta

Le speranze dell’ex Pupa, attuale concorrente del GF Vip, sembrano andate in frantumi a causa di una promessa non mantenuta da parte del fidanzato

La relazione tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi, che dura ormai da mesi, sembra andare a gonfie vele. La 37 enne appare innamoratissima del giovane costruttore romagnolo, di 6 anni più giovane di lei. Quest’ultimo ha partecipato come ospite del programma più volte, guadagnandosi le simpatie del pubblico e del conduttore Alfonso Signorini.

Ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto: secondo quanto riportato dal magazine Oggi, Rossi avrebbe promesso di regalare alla Cipriani una casa lussuosa in uno dei quartieri più glamour di Milano, il Quadrilatero della Moda. Si tratterebbe di un’abitazione del valore di due milioni di euro.

A quanto pare però questa promessa è andata in fumo. Si vocifera infatti che Rossi non riuscirà a rispettare la parola data. Questa sarebbe stata la promessa che avrebbe conquistato la Cipriani, reduce da molteplici delusioni sentimentali. Prima di legarsi ad Alessandro, la star della TV avrebbe infatti avuto il cuore spezzato a causa di relazioni finite male, come quella intrapresa qualche mese fa con un certo imprenditore napoletano di nome Massimo. Per questo, per Rossi è stato abbastanza difficile conquistare Francesca.

In ogni caso, il giovane imprenditore e la fidanzata forse avranno modo di discutere della promessa mancata a breve, visto che Rossi potrebbe entrare presto nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente pro tempore. C’è quindi la possibilità che la Cipriani e il compagno si possano vedere non più da dietro un vetro, ma in carne e ossa. Francesca, vulcanica più che mai, sente moltissimo la mancanza del suo ‘Ale’.

In più, tra i nodi da sciogliere all’interno della coppia, c’è quello riguardante il presunto flirt tra Rossi e Soleil Sorge, altra concorrente del GF Vip. Si è mormorato che i due si siano visti prima che Alessandro conoscesse Francesca. La voce, però, non ha trovato conferme e al momento, salvo clamorose rivelazioni, risulta infondata. Tuttavia la vicenda non è stata del tutto chiarita e, laddove il romagnolo dovesse entrare come concorrente nel reality show, c’è da scommettere che la questione riaffiorerà.