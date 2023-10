Cinema Roma: Bruni Tedeschi, fidanzato geloso se ne va dalla sala

In questi giorni si sta svolgendo la Festa del Cinema di Roma e tra i film proiettati c’è stato anche Te l’avevo detto, un lungometraggio di Ginevra Elkann che vede tra i suoi protagonisti Valeria Bruni Tedeschi e Gianmarco Saurino (volto noto anche di diverse fiction Rai, come Doc-Nelle tue mani). Proprio durante la proiezione del suddetto film, però, sarebbe successo un fatto insolito: ecco quale.

Gelosia Bennacer alla Festa del Cinema di Roma

Ivan Rota, penna di Dagospia, ha infatti riportato come durante la proiezione di Te l’avevo detto, Sofiane Bennacer (fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi) pare se ne sia andato, nonostante i presunti tentativi dell’attrice di trattenerlo. Il motivo? Sembra che Bennacer si sia adirato per la veridicità di una scena del film (in cui Bruni Tedeschi aveva un rapporto con Gianmarco Saurino). Come detto, lei avrebbe provato inutilmente a trattenerlo, ma alla fine lo avrebbe seguito.

Pare che Bennacer fosse all’oscuro di tutto ciò e, al momento, non è dato sapere se i due si siano chiariti o meno. Trattasi, ad ogni modo, di un’indiscrezione da prendere con le pinze che attualmente non ha trovato riscontro ufficiale dai diretti interessati. Chissà se i due usciranno o meno allo scoperto su questa presunta vicenda.

Te l’avevo detto, il film di Ginevra Elkann: i dettagli

Te l’avevo detto è un film diretto da Ginevra Elkann. Il lungometraggio è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public, oltre che al Toronto International Film Festival. Per la realizzazione di questo film, la regista ha spiegato di essersi ispirata alla delicata tematica del riscaldamento globale. La trama, infatti ruota attorno ad un insolito mese di gennaio a Roma, dove le temperature subiscono un aumento inaspettato e il termometro inizia a segnare valori insoliti per il periodo.

Valeria Bruni Tedeschi, all’interno di Te l’avevo detto veste i panni di Gianna. Il cast del nuovo film di Ginevra Elkann presenta tuttavia altri nomi importanti del cinema italiano e internazionale. Tra questi, ad esempio, spiccano i seguenti: Alba Rohrwacher, Greta Scacchi, Valeria Golino e Danny Huston, oltre alla già citata Valeria Bruni Tedeschi.