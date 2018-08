Ciao Darwin torna in tv per l’ultima volta, Bonolis: “Deve finire, giusto così”

Ultima edizione per Ciao Darwin: le dichiarazioni di Paolo Bonolis

Ciao Darwin pronto ad andare in pensione. Dopo il successo del 2016, il programma cult di Canale 5 tornerà in onda per una nuova edizione nel 2019. Ancora non è chiaro se in inverno o in primavera ma per ora una cosa è certa: sarà l’ultimissima edizione del format Mediaset. Ad annunciarlo il suo creatore e conduttore Paolo Bonolis, che ritiene giusta una conclusione effettiva della trasmissione. “Prossimamente ci sarà l’ultima edizione di Ciao Darwin. Credo che per meriti acquisiti e stagionatura degli interpreti si possa anche far finire”, ha spiegato il conduttore a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello sport. Tra gli altri progetti di Bonolis, il ritorno di Avanti un altro – da settembre 2018 – e Il senso della vita (con data ancora da definire).

Ciao Darwin: le ultime puntate in onda già in autunno?

L’ultima edizione di Ciao Darwin potrebbe però arrivare prima del 2019. Qualche settimana fa si è diffusa la voce di un probabile messa in onda in autunno, magari contro Tale e Quale show di Carlo Conti, che da sempre fa ottimi ascolti. Ma al momento non sono arrivate certezze né da Mediaset né da Bonolis. Quest’ultimo, come già sottolineato, si è limitato a far sapere che lo show non verrà più replicato in futuro.

Quando è andata in onda la prima puntata di Ciao Darwin

La prima puntata di Ciao Darwin è andata in onda nel 1998 e fin da subito è stato un grande successo. Lo show è andato avanti fino al 2010 per poi prendersi una lunga pausa. È tornato in tv solo sei anni dopo e, come sottolineato da Bonolis, quella del 2019 sarà l’ultima edizione del format.