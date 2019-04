Ciao Darwin, incidente. La testimone: “Caduto in modo bruttissimo”

Incidente a Ciao Darwin, la testimonianza della concorrente che avrebbe dovuto fare la prova dopo Gabriele: “Caduto in modo bruttissimo”

Nella giornata di ieri è arrivata la nota ufficiale di Mediaset sull’infortunio capitato a Gabriele, il concorrente di Ciao Darwin coinvolto in un incidente durante la prova dei rulli nel Genodrome. Il Biscione ha espresso vicinanza e rammarico per quanto accaduto, informando di aver preso contatto con l’uomo e i suoi familiari e di essere a disposizione “per tutto quanto il necessario”. Inoltre, nel comunicato è stato scritto che è già stata attivata la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio. A distanza di poche ore dalla nota, è giunta una nuova testimonianza sulla vicenda. A darla è stata Emanuela, la concorrente romana che avrebbe dovuto oltrepassare i rulli subito dopo Gabriele. La donna ha rilasciato la sua versione al Messaggero.

La testimonianza di Emanuela sull’incidente a Ciao Darwin

“Eravamo un bel gruppo, ma arrivata a quei rulli ho subito pensato come fosse impossibile farli. Lui è partito davanti a me dicendo: ‘io vado’ e poi è caduto in un modo bruttissimo”, ha dichiarato Emanuela al Messaggero. “Lo hanno tirato fuori e chiamato un medico – ha proseguito la donna -, poi lo hanno messo su una barella”. Emanuela ha spiegato che durante i soccorsi Gabriele sarebbe stato vigile e avrebbe detto di non riuscire a respirare. “Non credo che abbia perso i sensi. Era immobile e ci ha spaventato tanto. Con le altre del gruppo avevamo visto che era una cosa seria”, ha chiosato la donna, che infine ha aggiunto: “Ci è stato detto che non era mai successo nulla e che questa era la prima volta. Dovevamo finire la parte e ci hanno chiesto di aspettare. Dopo circa un’ora e mezza abbiamo ripreso per fare l’ultimo pezzo”.

Ciao Darwin, come sta Gabriele

Resta ora da capire quali siano le reali condizioni di Gabriele. Da quando si è diffusa la notizia sono state raccontate a mezzo stampa diverse versioni più o meno tragiche. La nota ufficiale Mediaset ha parlato di “sommari resoconti di stampa”. Non rimane che attendere notizie ufficiali e certe, e augurare il meglio a Gabriele, nella speranza che non abbia riportato danni permanenti.