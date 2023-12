Ciao Darwin, Bonolis cita la d’Urso: ma c’è un errore nel montaggio

Un errore di montaggio nella seconda puntata di Ciao Darwin ha provocato una gaffe che non è passata affatto inosservata agli utenti social. In questo nuovo appuntamento del programma, Paolo Bonolis ha diretto la sfida tra la squadra dei Melodici (capitanata da Sal Da Vinci) e quella dei Trapper (capitanata da Grido). Tra una prova e l’altra, non sono mancate le gag con protagonista Luca Laurenti. Dopo essersi travestito da confessionale del Grande Fratello per conquistare Madre Natura, la spalla di Bonolis ha portato in studio un “inviato speciale”, presentato già durante la prima puntata.

Paolo Bonolis cita Barbara d’Urso: cos’è successo

E, proprio durante l’intervento di questo personaggio, il conduttore ha menzionato un ex volto di punta della Mediaset, ovvero Barbara d’Urso. A quanto pare, durante la registrazione, Bonolis aveva citato la conduttrice parlando al presente. Peccato che, durante il montaggio, c’è stato un inusuale errore temporale, che il pubblico a casa ha potuto sentire perfettamente. La frase che Paolo avrebbe detto in origine sarebbe: “La signora D’Urso ha Ilaria Dalle Palle e lui mi ha portato quello tra le p*lle”.

Tuttavia, nella messa in onda, il verbo è stato improvvisamente cambiato al passato. “La signora D’Urso AVEVA Ilaria Dalle Palle”, ha detto il conduttore, facendo riferimento alla storica inviata di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Ma, si nota facilmente una differenza d’audio evidente, nonché un cambio di camera repentino mentre la regia è in primo piano su Bonolis. Inoltre, è noto che le puntate di Ciao Darwin siano state registrate vari mesi fa. Precisamente, le registrazioni sono iniziate ad aprile del 2023 e quindi prima che fosse annunciata l’uscita di Barbara d’Urso da Canale 5 e dalla Mediaset.

Insomma, tutti i segnali indicano proprio che la frase di Paolo sia stata cambiata successivamente, dopo la fine del contratto della conduttrice con la Mediaset e la sua sostituzione con Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque. Chiaramente, il video ha subito fatto il giro del web e in tanti stanno commentando ironicamente questo scivolone della trasmissione.