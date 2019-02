Ciao Darwin 8 – Terre desolate: data di inizio e anticipazioni

Ciao Darwin 8 – Terre desolate: data di inizio, anticipazioni e casting

Tutto pronto per l’ottava edizione del fortunato programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Ciao Darwin 8 – Terre desolate sbarcherà su Canale 5 in prima serata venerdì 15 marzo, prendendo lo spazio lasciato libero dalla conclusione delle scelte serali di Uomini e Donne. A renderlo noto è DavideMaggio.it che assicura che il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset vedrà protagonista l’istrionico conduttore romano a partire dalla metà del prossimo mese. Nel frattempo aperti i casting per arruolare i concorrenti da inserire in quella che dovrebbe essere l’ultima stagione dello show. Almeno stando a quanto ha dichiarato recentemente Bonolis.

Aperti i casting per partecipare alla nuova edizione di Ciao Darwin

“Per meriti acquisti e stagionatura il programma ha raggiunto il suo traguardo”, ha detto il conduttore a proposito dello show. Fatto sta che l’ultima stagione è in rampa di lancio. Intanto prosegue l’arruolamento dei concorrenti. I possibili aspiranti, obbligatoriamente maggiorenni, potranno presentarsi ai casting disposti in molte città italiane. Potranno farlo solo dopo aver inviato una mail ad a.arinci@sdl2005.it contenente una propria fotografia e i propri dati anagrafici. Gli appuntamenti già resi noti al momento sono i seguenti: il 7 e il 14 febbraio a Roma, il 4 e il 15 febbraio a Cernusco sul Naviglio, l’8 febbraio a Firenze, il 12 a Bologna, il 13 a Verona, il 18 a Milano e il 22 a Napoli.

Vent’anni di Ciao Darwin: prima puntata datata 3 ottobre 1998 e la curiosità sulla celebre sigla ‘Matti’

Il programma ha festeggiato vent’anni nel 2018. La prima puntata è datata 3 ottobre 1998. Anche all’epoca, al timone c’era Paolo Bonolis, spalleggiato dall’immancabile amico e collega Luca Laurenti, protagonista assieme a lui di un’infinità di siparietti. Altra curiosità sullo show è che il celebre stacco musicale “Matti” è stato scritto da Renato Zero appositamente per la trasmissione, con la collaborazione del maestro Renato Serio. Ciao Darwin, che mescola i generi del varietà e del game show, è nato da un’idea dello stesso Bonolis e di Stefano Magnaghi, autore televisivo e dirigente d’azienda italiano.