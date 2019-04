Ciao Darwin 2019 quarta puntata: ospiti, squadre e Padre Natura

By

Ciao Darwin 2019 quarta puntata: chi sono gli ospiti, chi è Padre Natura e quali sono le squadre

Continua il successo di Ciao Darwin 2019: la quarta puntata del programma di Paolo Bonolis va in onda su Canale 5 venerdì 5 aprile. Nella nuova puntata si sfidano due nuove squadre: quella delle Giuliette e quella delle Messaline. A capitanare la prima c’è la soubrette Giorgia Palmas mentre la seconda è guidata dalla web influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 Taylor Mega. La squadra delle Giuliette è composta da donne giovani, caste, pure ed estremamente romantiche. Il loro nome si riferisce a Giulietta Capuleti, protagonista della celebre opera di William Shakespeare. Quella delle Messaline, chiamata così in onore dell’imperatrice Messalina donna dai facili costumi, è formata da donne appariscenti, succinte, disinibite e assai provocanti.

Addio Madre Natura: torna Padre Natura a Ciao Darwin 2019

Visto che la puntata è tutta al femminile, a Ciao Darwin torna Padre Natura, che sostituisce per una puntata la figura di Madre Natura (il cui volto cambia settimana dopo settimana). Al momento non è chiaro da chi è stato ricoperto questo ruolo inedito. Il primo ad indossare i succinti abiti di Padre Natura è stato nel 2016 il modello Terrance Miguel Hay, paragonato all’epoca a Tarzan e Mowgli per i suoi lunghi capelli neri e il fisico prestante.

Successo per l’edizione 2019 di Ciao Darwin

Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King Terre Desolate, questa edizione di Ciao Darwin si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo si avvicina anno dopo anno. Giunto alla sua ottava edizione, il programma riprende il suo studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del nuovo millennio.