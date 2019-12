Casalegno e Ciacci senza freni: retroscena e dure confessioni su Gf Vip e Detto fatto

Eleonoire Casalegno e Giovanni Ciacci a Vite da copertina: una coppia che funziona

L’ultima intervista pubblicata da Chi a Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno ci mostra una coppia davvero affiatata e conferma che i conduttori di Vite da copertina insieme funzionano davvero. Zero ipocrisie, tanta allegria, confessioni, frecciatine e molto altro ancora: è questo ciò che è emerso dall’intervista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, e alcune cose più di altre non possiamo proprio farle passare inosservate. Elenoire e Ciacci hanno parlato anche dei programmi a cui hanno partecipato o che hanno condotto, e tra una dichiarazione e l’altra ci sono sembrati intenzionati a togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Veniamo al dunque.

Gf Vip, Eleonoire Casalegno senza freni: “Rimosso tutto”

La Casalegno ha parlato ad esempio del Grande Fratello Vip e ha sottolineato con estrema durezza – questa è stata almeno la nostra impressione – come i ricordi sul programma e sui suoi concorrenti non siano poi così vivi e importanti: “Ahimè – queste le parole della donna –, ho rimosso tutto e quasi tutti”. La dichiarazione sa tanto di frecciatina, nel senso che è probabile che la Casalegno non ricordi nulla e abbia rimosso quasi tutti perché magari l’esperienza non le è piaciuta più di tanto; noi però siamo pettegoli, quindi può darsi che non volesse dire nulla di ciò che invece abbiamo capito.

Giovanni Ciacci si candida per il Gf Vip, e su Detto fatto: “Mi ha fatto male”

Ciacci invece è stato meno laconico e si è proposto anche come concorrente del Grande Fratello Vip, proposta che almeno per noi Alfonso Signorini non dovrebbe sottovalutare: “Mi ha dato molto – queste le sue parole –, ma anche fatto male. Da quando sono andato via, sono spariti tutti, anche quelli a cui ho dato lavoro io. Il magico mondo dello spettacolo. Al Gf Vip andrei di corsa!”. Sarà d’accordo Eleonoire? Chissà…