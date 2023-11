Ci sarà I Bastardi di Pizzofalcone 5 stagione?

Cosa sappiamo sul futuro de I Bastardi di Pizzofalcone 5 stagione? Questa la domanda dei fan dopo aver assistito all’epico finale del quarto capitolo trasmesso lunedì 13 novembre 2023 in prima visione assoluta su Rai 1.

Con un seguito di spettatori in continua crescita – almeno 3.693.000 pari al 21.1% di share – è molto probabile aspettarsi il ritorno di nuovi episodi in vista del prossimo anno. Non mancherebbero inoltre i romanzi di De Giovanni dai quali prendere spunto per le nuove trame. Di gialli, infatti, ce ne sarebbero ancora tanti da riadattare nelle trame della fiction.

Eppure al momento manca la conferma ufficiale da parte della Rai, ovvero il via libera necessario per dare inizio alla produzione della quinta ipotetica stagione. A confermare il grosso interrogativo, inoltre, è lo stesso Alessandro Gassmann con un post pubblicato lo scorso 7 novembre 2023 sul suo profilo X ufficiale. Di seguito le sue parole:

Con “IBastardiDiPizzofalcone” lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. Abbiamo iniziato a raccontare le avventure di questo commissariato nel 2017, 22 storie, sette anni di lavoro, siamo diventati amici, quasi una famiglia. Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti: troupe, produttori, colleghi, e un grazie particolare a @MdGOfficial senza il quale tutto questo non sarebbe esistito. Grazie al pubblico numeroso, ed a Napoli, la vera protagonista con tutti noi. A lunedì prossimo! ????????????”

Come emerge dal post, sette anni di lavoro non sono pochi, ma potrebbero anche non essere abbastanza per calare il sipario su una produzione tanto amata e seguita come questa. Non solo una trama intrigante legata alla serie di romanzi di De Giovanni, ma anche dei protagonisti unici nel loro genere. Non solo Gassmann o la Crescentini, ma prima tra tutti la città di Napoli, la vera protagonista al centro delle vicende che custodisce la grande e affiatata famiglia dei Bastardi.

Ma è proprio su di loro che incontriamo un grande punto interrogativo. Attori del calibro di Simona Tabaschi, o di Massimiliano Gallo, ad esempio, sono sempre più impegnati in nuove produzioni, anche internazionali. Lo stesso Gassmann, inoltre, è ora protagonista di un’altra fiction Rai come Un Professore in onda dal 16 novembre 2023 con la seconda stagione.

La domanda finale, quindi, rimane la seguente: qualora arrivasse la conferma del rinnovo ufficiale di nuovi episodi, i nostri protagonisti sarebbero pronti a tornare nei loro affezionati ruoli? Con la speranza di ottenere una risposta positiva, non ci rimane che incrociare le dita e attendere di scoprire la decisione finale della rete.