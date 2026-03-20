Chuck Norris è morto, pochi giorni fa diceva “non invecchio salgo di livello”: le cause del decesso

Lutto nel mondo del cinema hollywoodiano, è morto Chuck Norris. L’attore americano, noto soprattutto in Italia per la serie Walker Texas Ranger, si è spento a 86 anni mentre era ricoverato in un ospedale alle Hawaii. Il divo, lo scorso 10 marzo, in occasione del suo compleanno, aveva pubblicato un video sui social in cui si era ripreso mentre si allenava con un partner di boxe, affermando di essere in formissima e che per sentirsi giovani fosse indispensabile “fare un po’ di azione” quotidianamente. Nulla lasciava presagire un grave problema di salute. Pochi giorni dopo, invece, come riferito dal prestigioso sito statunitense TMZ, Norris è stato colto da un malore. Da qui il ricovero. Il 20 marzo l’annuncio della sua scomparsa.

Morto Chuck Norris, cinema a lutto

Non sono al momento trapelate notizie dettagliate sugli ultimi giorni di vita dell’ex campione del mondo di karate. TMZ ha spiegato solamente che nelle ultime 24 ore si trovava alle Hawaii, sull’isola di Kauai, quando si è sentito male, venendo trasportato d’urgenza in un ospedale locale. La notizia del decesso è stata confermata dalla famiglia attraverso una nota: “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”.

“Non sto invecchiando. Sto salendo di livello”, aveva scritto Norris a corredo di un filmato su Instagram lo scorso 10 marzo, mentre lo si vede allenarsi. “Non c’è niente di meglio di un po’ di azione in una giornata di sole per sentirsi giovani”, aveva aggiunto.

Il comunicato integrale della famiglia

Di seguito il comunicato integrale della famiglia:

“È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa di ieri mattina del nostro amato Chuck Norris. Mentre vorremmo mantenere riservate le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace. Per il mondo, è stato un artista marziale, attore e simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile: il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha avuto un impatto positivo su tante persone. Mentre i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui e la nostra famiglia è davvero grata per questo. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici. Sappiamo che molti di voi avevano sentito parlare del suo recente ricovero in ospedale e vi siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete inviato. Mentre piangiamo questa perdita, chiediamo gentilmente privacy per la nostra famiglia in questo periodo. Grazie per averlo amato con noi”.

I film di successo di Chuck Norris e i due infarti superati nel 2017

Quasi 10 anni fa, nel 2017, il divo aveva affrontato due infarti nel giro di 45 minuti, riuscendo a sopravvivere. “Ho visto la morte in faccia”, aveva dichiarato ai media americani dopo essersi ripreso. Norris, nonostante lo spavento, aveva continuato a lavorare. Infatti aveva recitato come attore principale nel film d’azione Agent Recon del regista Derek Ting, nel 2024. Nello stesso anno ha interpretato sé stesso nella commedia Zombie Plane di Lav Bodnaruk e Michael Mier.

Norris, oltre alla già citata serie tv Walker Texas Ranger, è stato protagonista di svariati film che hanno sbancato al botteghino, tra i quali figurano L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, Rombo di tuono e Missing in Action.