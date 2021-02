Christopher Pennock, l’attore di General Hospital e Dark Shadows è morto

Christopher Pennock ci ha lasciati. L’attore 76enne è morto il 12 febbraio, dopo essere stato ricoverato in California dopo aver saputo di avere un melanoma la scorsa estate. Pennock è noto per aver recitato nelle serie tv General Hospital e Dark Shadows. Ma non solo. Ha recitato anche in altri telefilm (A-Team, Baywatch, Love Boat, Cannon, Dinasty, Merlose Place, Sentieri, ecc).

Tra i suoi ruoli più famosi quello di Steven Petrie in Febbre d’amore. Nato a Kackson Hole, nello stato del Wyoming, l’attore ha recitato anche in alcuni classici del teatro moderno come Il leone d’inverno e La grande caccia dell’impero del sole.

It is with tremendous sadness that we share news that #DarkShadows actor Christopher Pennock died peacefully in his… Posted by Dark Shadows News Page on Friday, February 12, 2021

A commentare la notizia della sua morte David Selby, l’amico e attore della serie tv Dark Shadows. Sul suo blog l’ha ricordato come una persona gentile, generosa e sempre con il sorriso, definendosi fortunato e grato per averlo incontrato sul suo cammino:

“Era il tipo di persona di cui questo mondo ha più bisogno. Il suo spirito e la gioia di vivere saranno con me”

Il commento più importante è stato, senza dubbio, quello di Lelynn Dunn Pennock, moglie dell’attore:

“È passato alla pura terra di Dewachen con completa illuminazione, lasciando dietro di sé solo un corpo arcobaleno”

Anche Kathryn Leigh Scott, che ha recitato in Dark Shadows nel ruolo della governante Maggie Evans, ha voluto ricordare il suo collega su Facebook:

“Un giorno triste per tutti noi che amavamo Chris Pennock. Celebrare la sua vita gloriosa e il suo spirito mentre piangiamo la sua perdita è difficile e temo che il dolore per la perdita di un caro collega e amico sia il sentimento dominante per me oggi. Chris, sarai sempre nel mio cuore”

I ruoli più amati dell’attore Christopher Pennock, scomparso il 12 febbraio

Una notizia davvero inaspettata per tutti gli appassionati di Dark Shadows. Una serie tv che l’ha aiutato a raggiungere la popolarità anche in campo televisivo. Il suo ruolo più famoso resta, infatti, quello di Gabriel Collins. Basti pensare che l’attore ha interpretato questo ruolo in ben 120 episodi. Nel 1978, l’attore è entrato a far parte anche del cast della serie General Hospital. Un telefilm dove interpretava Mitch Williams, un assistente procuratore distrettuale.

Prima della popolarità televisiva Christopher ha raggiunto il successo debuttando a Broadway nel 1969. Ha recitato insieme a Diana Rigg in Abelardo ed Eloisa, esibendosi al Brooks Atkinson Theatre di New York. Addio, dunque, ad un attore molto talentuoso e particolarmente amato dal pubblico. Il mondo della recitazione è in lutto per questa scomparsa che lascerà un grande vuoto. Non ci resta che unirci e porgere le condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti.