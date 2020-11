Christian De Sica ha avuto il Covid: “È una bruttissima bestia”

By

Anche l’erede di Vittorio De Sica ha dovuto combattere contro il maledetto Coronavirus: oggi, per fortuna, sta meglio

Si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid-19. Dopo la confessione di Elena Sofia Ricci, che ha ammesso di aver avuto il virus lo scorso marzo, ecco arrivare la rivelazione di Christian De Sica. Il 70enne ha dichiarato che di recente è risultato positivo al Coronavirus. Ora è guarito: non ha avuto particolari sintomi ma solo una febbriciattola e debolezza diffusa. De Sica è dunque riuscito a curarsi da casa, senza l’aiuto del personale medico come accaduto ad altri personaggi del mondo dello spettacolo come Carlo Conti e Gerry Scotti.

Christian De Sica ha chiarito che da quattro giorni è risultato negativo al Coronavirus. È quindi definitivamente guarito e pronto a tornare a lavorare. Il figlio di Vittorio De Sica è atteso sul set del nuovo film di Alessandro Siani – dal titolo Chi ha incastrato Babbo Natale – nel quale indosserà i panni del vecchione vestito di rosso, un po’ rimbambito e vittima di un truffatore a cui presta il volto il comico napoletano. De Sica e Siani tornano quindi a recitare insieme dopo il grande successo de Il principe abusivo.

Tornando al Covid-19, Christian De Sica ha voluto lanciare un monito a tutti gli italiani tramite Il Messaggero:

“Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e con una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi”

Christian De Sica ha inoltre chiarito che quest’anno il suo Natale sarà diverso rispetto al passato. Non andrà nella sua casa di campagna in Toscana, dove di solito festeggia le festività con la moglie Silvia, i figli Brando e Maria Rossa, e un gruppo affiatato di parenti e amici. A causa del Coronavirus De Sica resterà a Roma, dove farà una cena ristrettissima, senza troppe persone.

L’attore ha poi voluto lanciare un appello per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e che a causa del Covid-19 sono fermi da mesi. De Sica ha invitato lo Stato ad aiutare tutti i lavoratori che purtroppo si trovano in una situazione di difficoltà. Un appello simile Christian lo aveva già fatto a Domenica In, da Mara Venier, la scorsa primavera.