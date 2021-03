Christian De Sica, grave lutto per l’attore: è morta la sorella Emilia

Christian De Sica ha perso l’amata sorella Emilia. È stato lo stesso attore ad annunciare su Facebook la scomparsa della primogenita del regista Vittorio De Sica. Christian ha condiviso sul suo account social uno scatto che ritrae la sorella maggiore con il padre. Una foto in bianco e nero che ha subito fatto incetta di like e commenti di condoglianze. Emilia ha dedicato la sua vita a progetti ed iniziative in memoria del celebre padre.

L’amico di Massimo Boldi ha voluto dare un ultimo saluto alla sorella, menzionando anche il suo famoso genitore. Emilia De Sica si è spenta all’età di 83 anni. Non sono state rese note le cause del suo decesso. Nel 2014 Christian De Sica ha perso l’altro fratello Manuel. Noto compositore è venuto a mancare a 65 anni a causa di un infarto.

Ciao Emi, mi mancherai.Dai un bacio a papà. Posted by Christian De Sica on Tuesday, March 23, 2021

Emilia De Sica: chi era la sorella di Christian

Emilia De Sica, conosciuta semplicemente come Emi, è nata dal primo matrimonio di Vittorio De Sica. Quello con l’attrice Giuditta Rissone. Per anni l’attore e regista ha condotto una vita parallela: mentre era ancora sposato con la Rissone ha infatti intrapreso una relazione con la collega spagnola Maria Mercader.

Da questo rapporto è nato prima Manuel, apprezzato compositore, e poi Christian, che ha deciso di seguire le orme paterne. Per Vittorio De Sica non è stato semplice avere due famiglie, come raccontato più volte dal terzogenito in diverse interviste.

È noto il doppio ménage creato ad hoc da Vittorio De Sica, con doppi pranzi alle feste comandate. Nello specifico alla Vigilia di Natale e all’ultimo dell’anno l’artista regolava l’orologio avanti di due ore in casa della Mercader per poter brindare insieme alla mezzanotte.

La prima moglie Giuditta ha accettato di mantenere una sorta di matrimonio apparente pur di non togliere alla figlia la figura paterna. Christian De Sica ha confidato pubblicamente di aver conosciuto la sorella maggiore Emilia per telefono.

È stata la ragazzina a prendere l’iniziativa dopo aver appreso della seconda famiglia del suo papà. Una volta ottenuto il divorzio da Giuditta, che aveva sposato nel 1937, Vittorio è convolato a nozze la madre di Christian, scomparsa nel 2011.