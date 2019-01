Chris Pratt si risposa: l’attore annuncia nozze con figlia di Schwarzenegger

La star di Jurassic World pronto per il secondo matrimonio

Profumo di fiori d’arancio per Chris Pratt. L’attore ha infatti annunciato che presto convolerà a nozze con Katherine Schwarzenegger. La fortunata è la primogenita del celebre attore Arnold Schwarzenegger e Maria Schriver. Ad annunciare la bella notizia è stato lo stesso attore. Per il divo de I guardiani della Galassia e Avengers si tratta del secondo matrimonio. L’attore americano è stato infatti già sposato con la collega Anna Faris. I due si sono separati dopo 9 anni, nel 2017. Chris e Anna si sono conosciuti sul set del film Take me home tonight e sono convolati a nozze due anni dopo, nel 2009. Dalla loro unione nel 2012 è nato un bambino, Jack. Proprio per il bene del piccolo, i due ex sono rimasti in ottimi rapporti e continuano a vivere vicini. Oggi Chris ha ritrovato l’amore accanto alla bella figlia di Terminator che però non ha affatto seguito le orme del padre e nella vita si dedica a tutt’altro.

L’annuncio delle nozze sui social

Chris Pratt è dunque pronto a pronunciare per la seconda volta il fatidico sì. A dare l’annuncio delle prossime nozze è stato proprio lo stesso attore con un messaggio condiviso sui social. Sul proprio account Instagram la star di Jurassic World ha condiviso uno scatto in cui è immortalato tra le braccia della promessa sposa che non trattiene l’emozione e sfoggia un anello mozzafiato. Ad accompagnare l’immagine una dedica assai romantica: “Dolce Katherine sono così felice che tu abbia detto sì!Non vedo l’ora di sposarti. Orgoglioso di vivere nella fede con te. Andiamo!”

Chi è Katherine Schwarzenegger

Ma chi è la promessa sposa dell’affascinante attore? Katherine Schwarzenegger è la primogenita di Arnold Schwarzenegger e Maria Schriver. Katherine è nata a Los Angeles nel 1989 ed è la prima della quattro figlie nate dall’unione della coppia. Le sue passioni sono la scrittura e gli animali. Il suo ultimo libro è infatti dedicato al suo cane Maverick e i proventi della vendita sono stai devoluti alla causa degli animali abbandonati.