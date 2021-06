Non è la prima volta che finisce al centro di gravi accuse simili, nel 2009 è stato condannato per violenza su Riri

Ancora guai per Chris Brown: è stato accusato di aver picchiato una donna. La notizia sta circolando in queste ore sui siti italiani ed è stata ripresa anche da Adnkronos. Pare che il cantante abbia avuto una lite a Los Angeles con una donna, i fatti sarebbero avvenuti venerdì 18 giugno scorso. A rendere noto l’accaduto sono stati gli agenti della polizia di Los Angeles, che sono giunti sul posto dopo una chiamata. Gli agenti hanno raggiunto un’area della San Fernando Valley, a sud della California, alle 7.30, ora locale.

Chris Brown non era presente quando è arrivata la polizia, mentre la vittima pare abbia riferito di aver litigato col cantante e che lui l’avrebbe colpita. Questa la sua versione dei fatti, rivelata da un portavoce della polizia. Naturalmente le forze dell’ordine hanno fatto rapporto e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Toccherà all’ufficio del procuratore della città di Los Angeles indagare e valutare se formalizzare le accuse o meno. Il cantante né chi per lui hanno commentato la denuncia, al momento.

Non mancheranno ulteriori notizie dall’America nei prossimi giorni, i fan non possono che rimanere in attesa di saperne di più. Certo è che i precedenti potrebbero non essere di aiuto a Brown, che non è nuovo a questo genere di accuse.

Chris Brown, tutte le accuse di violenza nel passato

Chris Brown è stato accusato di violenza domestica nei confronti di Rihanna, all’epoca sua fidanzata. I fatti sono ben noti, la cantante si era presentata a una festa alla vigilia dei Grammy con dei lividi sul volto. Alla fine, Brown è stato condannato per l’aggressione a cinque anni di libertà vigilata e a 180 giorni di lavori socialmente utili. Nel 2017 ha ammesso di essersi molto pentito dell’accaduto, ma nel frattempo è finito nei guai più o meno con le stesse accuse altre volte.

Nel 2013 è stato fermato fuori da un locale a Washington per aggressione. Nel 2016 inoltre è stato arrestato per aver puntato una pistola contro una modella. Nel 2017 è arrivata l’accusa di aver picchiato un uomo e una ex fidanzata ottenne un ordine restrittivo di cinque anni nei suoi confronti. Infine, nel 2019 si è parlato di Chris Brown sotto custodia della polizia francese dopo la denuncia di una donna per violenza.