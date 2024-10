Chissà chi è, tatuaggi e ‘batoste’: Lodovica Comello ruba la scena

Durante la puntata di Chissa chi è di mercoledì 9 ottobre l’ospite Lodovica Comello ha raccontato a un Amadeus sconvolto e a un pubblico attonito un aneddoto della sua adolescenza. Quanto da lei raccontato rivela una situazione amara risalente alla sua giovane età, ma che ancora le crea imbarazzo quando la rievoca. Oltre al danno, come vedremo, c’è anche la beffa. Quello che ha sulla schiena non è un semplice tatuaggio, ma il suo auto-regalo per i 18 anni. Il suo fidanzatino dell’epoca la accompagnò a farlo, ma quello che ha combinato, proprio come il tattoo, non si può rimuovere.

Come anticipato, il racconto della Comello risale ai suoi anni giovanili, quando, per festeggiare una tappa importante della sua vita, decise di farsi un tatuaggio come regalo. “Era il mio regalo”, ha esordito Ludovica con il suo tipico sorriso ironico, sottolineando che per l’occasione si era fatta accompagnare dal fidanzato dell’epoca. Con un po’ d’astio ha sottolineato: “Non lo salutiamo neanche,” , lasciando intendere che con il ragazzo non sia in rapporti idilliaci. Amadeus, visibilmente divertito, ascoltava con attenzione mentre la Comello proseguiva nel suo racconto.

Una volta arrivati allo studio del tatuatore, le cose iniziarono a prendere una piega inaspettata. “Entriamo nello studio e lui, a un certo punto, mi dice che scendeva a trovare un amico”, ha continuato Ludovica, già anticipando la svolta tragicomica della vicenda. La sorpresa è arrivata poco dopo, quando, invece di rivedere il fidanzato, è salita la sua migliore amica. Quest’ultima con un’aria piuttosto imbarazzata, ha deciso di rivelarle la verità. “Sta pomiciando con una qua sotto, io non so chi sia”. Una rivelazione sconvolgente per qualsiasi persona, ma Lodovica ha saputo mantenere la calma. “Lui è risalito dopo poco, con una faccia da tolla incredibile” ha raccontato, suscitando le risate del pubblico. Nonostante l’assurdità della situazione, l’ex volto di Violetta ha deciso di continuare a farsi tatuare, dimostrando un notevole autocontrollo.

Una volta terminato il tatuaggio e lasciato lo studio, Ludovica non ha più potuto trattenersi e ha iniziato una furibonda discussione con l’ex. Il pubblico, così come Amadeus, ha reagito con risate, applausi e stupore, apprezzando l’abilità di Ludovica di trasformare una situazione spiacevole in un racconto leggero e autoironico. Concludendo la storia, l’attrice ha sottolineato come quella giornata, che doveva essere dedicata a un momento speciale e personale, si sia invece trasformata in un episodio indimenticabile, ma per ragioni completamente diverse. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio!